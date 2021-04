Hohenhameln

Der Hohenhamelner Wirtschaftsstammtisch, zu dem Marion Övermöhle-Mühlbach und Malte Cavalli eingeladen hatten, fand aufgrund der Corona-Pandemie bereits zum dritten Mal als digitales Treffen statt. Sechs Teilnehmer aus der Gemeinde Hohenhameln diskutierten angeregt über verschiedene Themen.

Versicherungskaufmann und FDP-Ratsmitglied Cavalli berichtete über das Umlaufverfahren zum geplanten Gewerbegebiet, das nun auf dem Weg sei. Neuigkeiten über den anvisierten Großinvestor gebe es hingegen nicht. Zudem müsse man hier das Raumordnungsprogramm beachten, dass nur einige Handelszweige zulasse. So sei ein Baumarkt möglich, ein weiterer Supermarkt aber nicht.

Kritik an Quadratmeter-Preis fürs Gewerbegebiet

Kritisch sahen alle Teilnehmenden den Quadratmeterpreis von 75 Euro für die Grundstücke. „Wir möchten ja gerne hiesige Unternehmer im Gewerbegebiet ansiedeln und bei dem Preis werden sich das viele überlegen“, gab Övermöhle-Mühlbach zu bedenken und erntete dafür Zustimmung.

Die anschließende Diskussion über den Standort Hohenhameln und dessen Vermarktung ergab, dass sich viele Unternehmer mehr Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung wünschen und man anregen wolle, einen Wirtschaftsförderer einzustellen. Auch die Wirtschafts- und Tourismusgesellschaft (Wito) des Landkreises Peine solle ins Boot geholt werden, um bei der Präsentation der Firmen zu helfen. „Wir haben ja auch vor Ort Ressourcen, um ein digitales Marketing mit Videopräsentationen voranzutreiben. Das sollte man nutzen“, bekräftigte Cavalli.

Wunsch nach kompakten Corona-Infos für Firmen

Auch Corona war Thema des Gesprächs. Alle Teilnehmenden wünschten sich hier einfache und kompakte Informationen, welche Regeln wann und für wen gelten. „Ich muss mir immer mühsam selbst heraussuchen, was sich geändert hat. So wusste ich bei den nun in Firmen verpflichtenden Schnelltests zum Beispiel nicht, ob ich diese auch für Mitarbeiter im Home Office vorhalten muss“, berichtete Unternehmer Markus Dombrowsky. Hier sehe er den Landkreis und die Wito in der Pflicht.

CDU-Ratsmitglied Övermöhle-Mühlbach nahm das Thema auf und sicherte zu, dies im Gemeinderat, in den Ausschüssen und auch bei der Wito zu platzieren. Auch die weiteren besprochenen Themen wollte sie mitnehmen und sich zudem für weitere Schnelltestzentren in den Orten der Gemeinde einsetzen.

Von Nicole Laskowski