Die geplante landwirtschaftliche Grundwasserförderung bei Clauen bleibt ein Reizthema. Kontrovers diskutiert wurde in der Ratssitzung in Hohenhameln aber auch über die Beteiligung an der Finanzierung des Klinikum. Letztlich sprach sich eine Mehrheit dafür aus, die erwarteten 329 000 Euro bereitzustellen.