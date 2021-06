Hohenhamelner Politikerinnen fordern Kandidatinnen für Gemeinderat

Hohenhameln

Im aktuellen 25-köpfigen Gemeinderat Hohenhameln sind Monika Berkhan (Bündnis 90/Die Grünen) und Marion Övermöhle-Mühlbach (CDU) die einzigen Frauen. Rein rechnerisch sind das acht Prozent, dabei müssten es doch mindestens 50 Prozent sein, angesichts des Anteils an der Gesamtbevölkerung, meinen die beiden Lokalpolitikerinnen und fordern Frauen auf, für das Gremium zu kandidieren.

„Frauen und hier besonders die Mütter sind die gesellschaftliche Gruppe, die viele Entscheidungen von der Politik direkt spüren“, führen Berkhan und Övermöhle-Mühlbach aus. Und zwar nicht nur, wenn es um angebliche „Frauenthemen“ gehe wie Kinderbetreuung und Sorgearbeit. Die Infrastruktur in der Gemeinde, sichere Verkehrswege, der öffentliche Nahverkehr, der Umgang mit der Natur seien nur einige Themen, die sich unmittelbar auf unser Leben auswirkten.

Frauensolidarität und Zusammenarbeit

„Wir brauchen dringend mehr Frauen in der Politik“, betonen die beiden Ratspolitikerinnen. „Wir möchten den Männern nicht das Feld überlassen und suchen mehr interessierte Frauen, die sich einbringen möchten. Das kann jede, die die Demokratie vor Ort stärken möchte. Wir unterstützen interessierte Frauen nicht nur mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen. Mit Frauensolidarität und guter Zusammenarbeit können wir uns gegenseitig aus der Zeitnot, unter der viele Frauen leiden, helfen.“

Digitale Gesprächsrunde am 10. Juni

Monika Berkhan und Marion Övermöhle-Mühlbach laden zu einer digitalen Gesprächsrunde für alle neugierigen Frauen in der Gemeinde am Donnerstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr ein. Der Einwahllink lautet https://bbb.netzbegruenung.de/b/mon-xlj-9mz-fkp. Es wird um Anmeldungen an monika.berkhan@gruene-peine.de oder m_muehlbach@gmx.de wird gebeten.

Von Mirja Polreich