Tristesse herrscht unter den Karnevalisten im Peiner Land: Wegen der Corona-Pandemie wurden die Veranstaltungen in den Hochburgen in Hohenhameln und Sievershausen abgesagt.

„Eigentlich meldet sich ihn dieser Zeit unser Oberochse erstmals und verkündet den Start der fünften Jahrezeit“, schreibt Malte Cavalli vom Club der Oberbürgermeister von Bad Hohalia, wie Hohenhameln scherzhaft genannt wird, in einer Mail an die PAZ. Doch in diesem Jahr sei auch dieses anders, bedauert er, und schreibt weiter: „Wir müssen aufgrund der Corona-Pandemie unsere traditionelles Zylinderhissen am 11.11. und auch die Fastnacht am Rosenmontag leider absagen.“ Er bittet im Namen des Oberochsen Carsten Liebner und des amtierenden Oberbürgermeisters „ Christopher, dem Heger von Knirpsen und Greisen“ alle Karnevalisten ( Christopher Boes), ihren Humor zu bewahren und sich Ideen für Büttenreden, Gesang und Tanz aufzuschreiben, „damit wir alles zehnfach nachholen, wenn das Virus endlich besiegt ist“.

Keine Prinzenpaare in Sievershausen

Ähnlich sieht es in Sievershausen aus: Die 63. Kampagne der SOS Karnevalsgesellschaft wird ohne Prinzenpaare und ohne öffentliche Veranstaltungen stattfinden. So wird es im November keine Prinzenproklamation geben und auch die Prunksitzungen an den drei Samstagen vor Rosenmontag fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch steht auch die 63. Kampagne traditionell unter einem Motto, das am 11.11. um 11.11 Uhr auf der Homepage der SOS Karnevalsgesellschaft (www.sos-karneval.de) bekanntgegeben wird. „Die Gesundheit geht vor, da müssen Spaß und Geselligkeit zurückstehen“ bedauert Präsidentin Meike Brünker, zumal es zurzeit auch keine Zusammenkünfte gibt, um sich auf die Auftritte bei den Prunksitzungen vorzubereiten.

Der Elferrat plane jedoch – abhängig von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen und den behördlichen Verfügungen – den Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft zumindest die eine oder andere interne Veranstaltung anzubieten, um die Gemeinschaft und das Miteinander in der laufenden Kampagne zu fördern.

