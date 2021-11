Hohenhameln: Sempers (SPD) schwieriger Spagat mit der bürgerlichen Mehrheit

Hohenhameln

Jetzt geht es los in Hohenhameln: In der konstituierenden Sitzung des Rates am Donnerstag, 4. November, wird der neue Bürgermeister Uwe Semper (SPD) vereidigt. Der Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus an der Clauener Straße: Die Brisanz: Der Sozialdemokrat Semper muss mit oder gegen eine bürgerliche Mehrheit die Politik in der Gemeinde gestalten.

In der ersten Sitzung einer neuen Wahlperiode stehen viele Formalitäten auf der Tagesordnung, denn es ist einiges zu klären, bevor die eigentliche Arbeit beginnen kann. So wird der neue Bürgermeister vereidigt. Uwe Semper (SPD) konnte sich zwar bei der Stichwahl am 26. September mit 54,4% gegen seine Kontrahentin Anja Böttcher (CDU, 45,6%) durchsetzen, hat aber keine Mehrheit im Gemeinderat. Denn die Fraktionen von CDU, FDP und Grünen sowie der parteilose Ratsherr Heiner Goldbeck haben die Gruppe „Wir für Hohenhameln“ gebildet. Ihr gehören somit 13 der insgesamt 24 Ratsmitglieder an, damit stellt sie künftig die Mehrheit. Die anderen elf Ratsherren und -frauen sind für die SPD in den Gemeinderat eingezogen, und auch der künftige Bürgermeister Uwe Semper – er ist kraft Amtes Ratsmitglied – ist Sozialdemokrat. Für Semper rückt Kevin Hilbig in den Rat nach.

Semper hat keine Mehrheit

Damit muss Bürgermeister Semper einen schwierigen Spagat hinbekommen, denn er hat zwar die größte Fraktion (SPD) hinter sich, aber rechnerisch keine Mehrheit. Er muss also gut argumentieren und kann nichts allein durchdrücken. Das konnte sein Vorgänger Lutz Erwig (SPD) aufgrund der vorherigen Mehrheitsverhältnisse aber auch nicht. Zwar sind die Sozialdemokraten in der Vergangenheit stets stärkste Fraktion im Rat der Gemeinde gewesen, die absolute Mehrheit haben sie aber schon seit 2011 nicht mehr gehabt.

Semper sagt: „Ich gehe professionell mit der Situation um und werde allen Parteien Gespräche anbieten. Ich hoffe auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren, denn wir wollen doch alle gemeinsam das Beste für Hohenhameln erreichen.“ So will der neue Bürgermeister einen starken Fokus auf Kinder und Jugendliche legen. Unter anderem gelte es hier, ausreichend Kita- und Krippenplätze zur Verfügung zu stellen, die Grundschulstandorte in Hohenhameln und Clauen zu stärken und eine Bedarfsanalyse zur Jugendarbeit zu erstellen und umzusetzen. Außerdem wolle Semper den Klima- und Umweltschutz vorantreiben.

Enttäuscht ist hingegen der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Hebbelmann über die Gruppe „Wir für Hohenhameln“. Er sagt: „Wir wollten Spannungen abbauen und den persönlichen Kontakt suchen. Daher haben wir einen Gesprächstermin vorgeschlagen, der dann leider von der Gruppe abgesagt wurde.“ Die Begründung laute: Man wolle alten Gepflogenheiten folgen und vor der ersten Ratssitzung nicht miteinander inhaltlich reden. Das findet Hebbelmann „schade“, die SPD stehe immer für Gespräche bereit.

Gruppensprecherin von „Wir für Hohenhameln“ ist Anja Böttcher, ihre Stellvertreter sind Malte Cavalli (FDP), Monika Berkhan (Grüne) und Heiner Goldbeck. Cavalli sagt: „Natürlich stehen auch wir für Gespräche bereit, aber die SPD-Einladung ist unüblich und war uns zu kurzfristig. Nach der Ratssitzung können wir uns gerne treffen.“ In der Gruppe seien jetzt Sachthemen festgelegt worden, die in den nächsten Jahren angegangen werden sollen. Diese seien unter anderem ein Entwicklungskonzept für Hohenhameln, die Sicherung von Kindergärten und Schulen sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

„Wirtschaftsförderung muss besser werden“

Wichtig ist dem Liberalen auch die Einrichtung einer Stelle für einen Wirtschaftsförderer, „den es bislang leider nicht gibt“. Die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde müsse zukünftig besser werden. Der Liberale betont: „Wir werden konstruktiv mit Semper und der SPD zum Wohle der Gemeinde zusammenarbeiten, aber wir werden schon deutlich machen, wer hier die Mehrheit hat.“

Von Thomas Kröger