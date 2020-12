Hohenhameln: Landwirt darf unterirdische Beregnungsleitung bauen

Großes Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag war die Grundwasserförderung in der Gemarkung Clauen. Dazu meldeten sich in der Einwohnerfragestunde mehrere Bürger zu Wort. Sie befürchten durch eine weitere Absenkung des Grundwasserspiegels Schäden an ihren Häusern. Die Entscheidung des Rates fiel denkbar knapp aus.