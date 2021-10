Hohenhameln

Die Fraktionen von CDU, FDP und Grünen sowie der parteilose Ratsherr Heiner Goldbeck im künftigen Rat der Gemeinde Hohenhameln haben eine Gruppe gebildet. Ihr gehören 13 der insgesamt 24 Ratsmitglieder an, damit stellt sie künftig die Mehrheit. Die anderen 11 Ratsherren und -frauen sind für die SPD in den Gemeinderat eingezogen, und auch der künftige Bürgermeister Uwe Semper – er ist kraft Amtes Ratsmitglied – ist Sozialdemokrat.

„Im Nachgang zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl haben sich die Fraktionen von CDU, FDP und Grünen sowie der parteilose Heiner Goldbeck zusammengesetzt und die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren diskutiert. Schnell war erkennbar, dass nach den personellen Veränderungen der Wahl der Wille einer Erneuerung der Politik im Gemeinderat gemeinsames Ziel ist“, heißt es von der Gruppe, die sich den Namen „Wir für Hohenhameln“ gegeben hat und aus sechs Frauen sowie sieben Männern besteht.

Anja Böttcher ist Gruppensprecherin

Gruppensprecherin ist Anja Böttcher (CDU), die für das Amt der Bürgermeisterin kandidiert hat. Sie ist in die Stichwahl gekommen, konnte sich dort aber nicht gegen Semper durchsetzen. Ihre Stellvertreter sind Malte Cavalli (FDP), der ebenfalls als Bürgermeisterkandidat angetreten war, Monika Berkhan (Grüne) und Heiner Goldbeck. Alle vier haben gemeinsam unterschrieben.

Nach ersten Sondierungsgesprächen habe es intensive Arbeitssitzungen gegeben, die zu einer gemeinsamen Gruppenbildung geführt hätten. Neben den Grundsätzen der gemeinsamen Arbeit seien Sachthemen festgelegt worden, die in den nächsten Jahren angegangen werden sollen. Diese seien unter anderem ein Entwicklungskonzept Hohenhameln, die Kindergärten und Schulen, die Schaffung von Wohnraum und die Wirtschaftsförderung.

Hauptaugenmerk liegt zunächst beim Haushalt

„Die ersten Projekte aus diesen Themenbereichen stehen in den Startlöchern und sollen zeitnah bearbeitet werden“, heißt es. Das Hauptaugenmerk liege zunächst auf der Haushaltsdiskussion, die gemeinsam geführt werden soll. Danach sollen die Planungen weiter konkretisiert werden. Die Besetzung der Ausschüsse sei ebenfalls in der Gruppe besprochen worden. „Die Gruppe ,Wir für Hohenhameln’ freut sich auf die kommenden fünf Jahre im Gemeinderat Hohenhameln, machen die Unterzeichner deutlich.

SPD hat seit 2011 keine Mehrheit im Gemeinderat

Zwar ist die SPD in der Vergangenheit stets stärkste Fraktion im Rat der Gemeinde gewesen, die absolute Mehrheit hat sie aber schon seit 2011 nicht gehabt. In der nun zu Ende gehenden Wahlperiode stellt sie – wie auch in der künftigen – elf Vertreter plus Bürgermeister Lutz Erwig (SPD). „Wir haben mit wechselnden Mehrheiten und in Zusammenarbeit mit allen anderen Ratsmitgliedern unsere politischen Ziele umgesetzt und werden uns auch in Zukunft für unsere sozialen Themen einsetzen“, macht der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Hebbelmann deutlich.

Mit dem Ausbau der Kinderkrippen- und Kindergartenplätze, dem Erhalt der Sportstätten wie das Hallenbad Mehrum, der Stärkung der Ortsfeuerwehren, der Mitarbeit im Arbeitskreis Senioren, der Stärkung der Grundschule Hohenhameln/Clauen, der Schaffung bezahlbaren Wohnraums, der Intensivierung des Klimaschutzes, der Anstellung eines Wirtschaftsförderers und dem Erhalt des Energiestandorts Mehrum (Stichwort: Wasserstoffzentrum) nennt Hebbelmann gleich einen ganzen Themenkatalog.

„Wir bleiben unseren Prinzipien und unserer sozialdemokratischen Politik zum Wohle der Gemeinde Hohenhameln treu. Das haben wir transparent vor der Wahl durch unsere Wahlprogramme auf Orts- und Gemeindeebene kommuniziert, dafür wurden wir gewählt und dafür werden wir uns jetzt auch einsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger in Hohenhameln können sich darauf verlassen: Wir stehen zu unserem Wort“, betont Hebbelmann.

Von Kerstin Wosnitza