Hohenhameln: Erschließung des neuen Gewerbegebiets soll beginnen

Hohenhameln

Wie ist die aktuelle Situation der Gemeinde Hohenhameln, und was ist für 2021 geplant? Bürgermeister Lutz Erwig (SPD) erklärt: „Das Jahr 2020 werden wir trotz der Coronapandemie mit einem positiven Haushalt abschließen.“ Daher werde man – wie in den Vorjahren – auch im gerade begonnenen Jahr 2021 wieder in die gemeindliche Infrastruktur und deren Erhalt investieren.

„Neben unserem Straßensanierungsprogramm nimmt weiterhin die Instandhaltung der gemeindlichen Liegenschaften einen großen Posten in unserem Haushalt ein“, betont der Bürgermeister. Dazu gehört zum Beispiel das Hallenbad in Mehrum, für dessen energetische Sanierung ein Förderantrag gestellt wurde. Die Sanierung des Rathausplatzes ist erfolgt und eine Elektro-Ladesäule installiert.

3,2 Millionen Euro sind für eine neue Kita vorgesehen

Aber es soll auch in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden: Für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Steinbachgelände sind im Haushalt der Gemeinde 3,2 Millionen Euro vorgesehen. „Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll der Bau beginnen“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Die Planungen für einen Gerätehausneubau in Clauen sind ebenfalls angelaufen. Geld ist auch für Fahrzeuge für die Feuerwehr eingeplant: „Analog zur Ortswehr Equord werden wir für die Wehren Bierbergen und Ohlum neue Fahrzeuge auf 6,3-Tonnen-Basis beschaffen“, erklärt Erwig.

Das Kraftwerk in Mehrum. Es gibt intensive Bemühungen, auf dem Gelände eine Wasserstofffabrikation aufzubauen. Dazu wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Quelle: Ralf Büchler

„In Clauen sind bereits alle Bauplätze vermarktet. In Equord, Hohenhameln und Bründeln schreitet die Ausweisung von Baugebieten voran. Und in weiteren Ortschaften sind bereits Planungen für die Ausweisung von neuen Baugrundstücken angelaufen“, berichtet Erwig über die Baulandentwicklung.

Alle Ortschaften verfügen über schnelle Glasfasernetze

Nicht nur für Familien, sondern auch für Unternehmen will die Gemeinde passende Angebote vorhalten: „Die Erweiterung des Gewerbegebietes ,Pfingstanger’ am östlichen Rand des Kernorts wird mit der Erschließung des neuen Areals und dem Ausbau des Kreuzungsbereichs B494/Ackerrain in Angriff genommen“, so der Bürgermeister. Sehr erfreulich sei, dass sich mehrere Gewerbetreibende bereits in die Interessentenliste für dieses neue Gewerbegebiet eintragen lassen haben. „Und trotz Corona haben sich in diesem Jahr bereits einige Unternehmen in unserer Gemeinde neu angesiedelt. Dabei freut uns besonders die Praxiseröffnung eines Augenarztes“, sagt Erwig.

Hohenhameln in Zahlen aktuelle Einwohnerzahl (in Klammern: 2019) 9274 (9265) davon männlich: 4644 (4641) davon weiblich: 4631 (4624) Einwohner bis 3 Jahre: 346 Einwohner 4 bis 6 Jahre: 276 Einwohner 7 bis 20 Jahre: 1278 Einwohner 21 bis 60 Jahre: 4798 Einwohner über 60 Jahre: 2577 Anteil der Ausländer: 510 Einwohner mit Nebenwohnsitz: 526 Ortsteile mit Einwohnerzahl: Bierbergen: 849 Bründeln: 157 Clauen: 1041 Equord: 812 Harber: 409 Hohenhameln: 3386 Mehrum: 1114 Ohlum: 263 Rötzum: 59 Soßmar: 687 Stedum-Bekum: 497 Insgesamt: 9274 Sitzverteilung im Rat: Bürgermeister (SPD): 1 Sitz SPD-Fraktion: 11 Sitze CDU-Fraktion: 8 Sitze Grüne-Fraktion: 2 Sitze FDP: 2 Sitze Einzelbewerber: 1 Sitz Insgesamt: 25 Sitze Haushaltsvolumen 2020 (Vorjahr) Ordentliche Erträge 14 249 600 € (12 741 800 €) Ordentliche Aufwendungen 15 707 100 € (15 728 200 €) Pro-Kopf-Verschuldung: 453,11 € (674,72 €) Gewerbesteueraufkommen: 2020 (Vorjahr) 3 202 494 € (3 257 357 €) Seniorenheime/Plätze 2 Seniorenheime mit 142 Plätzen Schülerzahlen Grundschule Hohenhameln-Clauen: Außenstelle Clauen 61 Außenstelle Hohenhameln 220 Hauptschule Hohenhameln 103 Realschule Hohenhameln 250 Kindergärten/-plätze 5 Kindergärten 257 -mit 5 integrierten Krippengruppen 75 1 Kinderkrippe 15 Veranstaltungen 2021 (unter Vorbehalt) 07.05. - 09.05. Schützenfest Stedum-Bekum 22.05. - 24.05. Schützenfest Bründeln 04.06. - 06.06. Schützenfest Clauen 04.06. - 06.06. Schützenfest Equord 18.06. - 20.06. Schützenfest Soßmar 10.07. - 12.07. Schützenfest Hohenhameln 16.07. - 18.07. Schützenfest Mehrum 21.08. + 22.08. Schützenfest Ohlum 03.09. - 05.09. Schützenfest Bierbergen 03.09. - 05.09. Schützenfest Harber

Froh ist er darüber, dass alle Ortschaften der Gemeinde inzwischen über schnelle Glasfasernetze verfügen. „Jetzt müssen noch die Nachzügler sowie die Neubaugebiete angeschlossen werden.“

Bau des Umspannwerks hinter dem Kraftwerk geht voran

„Der Bau des großen Umspannwerks der Firma Tennet hinter dem Kraftwerk schreitet voran, und für eine mögliche Wasserstoffproduktion auf dem Kraftwerksgelände ist eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Ebenso wird eine Studie zum Energiequartierskonzept in Mehrum erstellt“, zeigt der Bürgermeister zukunftsweisende Entwicklungen in der Gemeinde auf.

Die an den Landkreis zu zahlende Umlage überschreitet für Hohenhameln 2021 erstmals die Grenze von sechs Millionen Euro. „Mit den stetig steigenden Fehlbeträgen im Kita- und Krippenbereich gehen damit über 50 Prozent unseres Haushaltes für Aufgaben des Landkreises ab“, rechnet Erwig vor. Daneben zahlt die Gemeinde Hohenhameln 329 000 Euro zur Unterstützung beim Erhalt des Klinikums.

Insgesamt bekommt der Landkreis neben den Kreisumlagen dafür 3 Millionen Euro von den kreisangehörigen Kommunen. „Da der Landkreis auch noch von der Übernahme der sogenannten ,Kosten der Unterkunft’ für Menschen, die Sozialleistungen benötigen, durch den Bund profitiert, erwarten wir zukünftig eine stärkere Beteiligung an den Kita- und Krippenkosten oder alternativ eine Senkung des Kreisumlagesatzes“, sagt der Bürgermeister.

Von Kerstin Wosnitza