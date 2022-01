Hohenhameln

Einbruch am frühen Montagmorgen im Rewe-Supermarkt am Meierkamp in Hohenhameln: „Gegen 3 Uhr wurde dort ein Alarm ausgelöst“, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Dienstag. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster im Eingangsbereich des Marktes eingeschlagen hatten. Im Markt seien zielgerichtet Tabakwaren aus den Kassenbereichen gestohlen worden.

Polizisten aus Peine und Hildesheim im Einsatz

Im Einsatz befanden sich neben Beamten aus Peine auch Kollegen der benachbarten Dienststelle aus Hildesheim, die wegen der räumlichen Nähe mit alarmiert wurden, um möglichst schnell an Ort und Stelle zu sein. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch im Supermarkt befanden, sei ein Diensthundeführer im Einsatz gewesen, der das Gebäude mit dem Tier abgesucht habe. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen melden sich bei der Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von Jan Tiemann