Hohenhameln

Mit roher Gewalt sind nach ersten Erkenntnissen der PAZ Einbrecher in der Nacht zu Freitg in eine Spielothek im Gewerbegebiet Pfingstanger in Hohenhameln eingedrungen. „Sie versuchten offenbar, durch eine Wand in einem Nachbarraum an die Rückseite eines Geldwechselautomaten heranzukommen“, sagt Polizei-Sprecher Frank Oppermann. Zurzeit werde davon ausgegangen, dass entweder durch die Staubentwicklung beim Stemmen oder durch Flexarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Das habe die Täter vermutlich zur Flucht veranlasst.

Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort

„Als kurz nach dem Alarm Feuerwehr und Polizei am Ort des Geschehens eintrafen, waren die bislang noch unbekannten Einbrecher bereits verschwunden“, sagt Oppermann. Beute hätten sie augenscheinlich nicht gemacht. Die Polizei hat Spuren gesichert und weitere Ermittlungen aufgenommen. Mehr sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.

Nach Aussage eines Zeugen vor Ort haben die Täter unter anderem versucht, einen Hintereingang aufzubrechen und Gitter von Fenstern abzustemmen.

Von Kerstin Wosnitza