Hohenhameln: Diebe versuchen, in Gartencenter einzubrechen

Hohenhameln

Kriminelle haben versucht, in das B.H. Gartencenter Hohenhameln am Meierkamp einzubrechen. Der Tatzeitraum wird von der Polizei von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, angegeben. „Mit einem unbekannten Gegenstandes versuchten die unbekannten Täter eine Tür aufzuhebeln. Da dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt“, sagt Polizeisprecherin Pia Sauer. Es sei ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Von der Redaktion