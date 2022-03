Hohenhameln: Das sind die nächsten Termine im Kleinen Theater

Hohenhameln

Die Corona-Regelungen werden gelockert. Für Kultur-Einrichtungen wie das Kleine Theater in Hohenhameln bedeutet das, dass sie ihren regulären Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Am kommenden Wochenende stehen dort gleich zwei Veranstaltungen auf dem Programm: Am Samstag, 19. März, gibt Jochen Prang ab 20 Uhr klassische Stand-Up-Comedy zum Besten und erzählt Geschichten aus dem Leben – mal chaotisch, mal verrückt, aber immer witzig. Für diesen Abend gibt es noch Karten. Bereits ausverkauft ist die Vorstellung am Sonntag, 20. März, von Murzarella und ihrer Puppenshow.

Diese Regeln sind zurzeit einzuhalten:

Das Programmheft für 2022 liegt vor, außerdem sind alle Termine unter www.das-kleine-theater-hohenhameln.de zu finden. Tickets gibt es unter (0 51 28) 54 46. Die Vorstellungen finden zurzeit unter der 3G-Regel statt. Bis zum Platz muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Das sind die nächsten Veranstaltungen:

Kabarettistin Andrea Volk erzählt am Samstag, 23. April, ab 20 Uhr unter dem Motto „Büro und Bekloppte – Künstliche Inkompetenz“, wie ein dämliches Virus die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt hat.

Am Sonntag, 24. April, ab 19 Uhr präsentiert „Der Wolli“ sein Programm „Hauptsache Klamauk“. Achtung: Der Versuch, zwischen den Zeilen zu lesen, lohnt sich nicht. Dort ist nichts zu finden.

Zum „Kaffeeklatsch mit Lilli“ lädt das Kleine Theater am Sonntag, 8. Mai, ab 14.30 Uhr ein. Präsentiert wird spontan-unbeschwerte Comedy-Unterhaltung zwischen Kuchen, Kaffee und Keksen.

An einem Eich-Abend ist von skurrilen Geschichten über massenhaft Lieder bis hin zu einer dicken Portion Spontanem alles möglich. Zu erleben ist das am Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr in „Best of Das Eich“.

Am Sonntag, 15. Mai ab 19 Uhr spielt Stefan Eichner Lieder von Reinhard Mey. Geplant ist ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chancon-Bühnenprogramm wie beim Original – nur mit Gitarre.

An Bord eines Kreuzfahrtschiffes kann man einiges erleben. Das weiß Michael Eller nur zu genau: Er hat bei solchen Reisen schon häufig Urlauber bespaßt. Seine Erfahrungen präsentiert er am Samstag, 21. Mai, ab 20 Uhr in der Show „Unter Kreuzfahrern“.

„Entschleunigung aber Zack Zack“ heißt das Programm, mit dem Johannes Flöck am Sonntag, 22. Mai ab 19 Uhr im Kleinen Theater zu Gast ist. Er möchte sein Publikum humorvoll entschleunigen und zu professionellen Hektikverweigerern machen.