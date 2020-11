Hohenhameln

Die Gemeinde Hohenhameln hat Dietmar Eckert und Jeroen Breforth zu Schiedsleuten ernannt. Die Arbeit der beiden Schiedsmänner ist so vielseitig, wie die Menschen mit denen sie zu tun haben. Eckert ist bereits seit fünf Jahren als Schiedsmann tätig und tritt jetzt seine zweite Amtszeit an. Breforth ist der neue Stellvertreter von Eckert. Er übernimmt das Amt von Schiedsfrau Almuth Sprengel, die die aus privaten Gründen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, in den letzten fünf Jahren ihre Arbeit jedoch mit viel Engagement getan hat.

Unparteiische Hilfe, um einvernehmliche Lösung zu finden

„Wir als Schiedsleute versuchen, Streitigkeiten zwischen Nachbarn zu schlichten“, so Eckert. Bei jeglichem Ärger zwischen Nachbarn, Beleidigungen, Verleumdungen, Hausfriedensbruch, Körperverletzung oder Sachbeschädigung können Schiedsleute, die in jeder Gemeinde ansässig sind, helfen.

„Solche Fälle müssen nicht vor Gericht landen, denn wir Schiedsleute sind unparteiisch, verschwiegen und unser Ziel ist es, die streitenden Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung zu führen“, erklärt der langjährige Schiedsmann. In seiner bisherigen fünfjährigen Amtszeit konnte er in 37 Fällen eine Schlichtung erzielen.

Bevor ein Fall vor Gericht geht, muss das Schiedsamt kontaktiert werden

„Wir haben die unterschiedlichsten Fälle gesehen, von Bäumen und Sträuchern auf dem Nachbargrundstück über Beleidigung und Beschädigung bis hin zu einem Fall, wo auf dem Grundstück des Nachbarn gebaut wurde.“ Dieser Fall sei so komplex gewesen, dass auch Eckerts Lösungsvorschläge nichts halfen. „Wenn wir keine Lösung finden, kommt ein Fall vor Gericht“, weiß der Hohenhamelner.

Bevor eine Klage vor Gericht erhoben werden kann, ist es in den Meisten Fällen vorgeschrieben, zuerst die Schiedsleute zu kontaktieren. Schiedsverfahren tragen somit nicht nur zur Wahrung des nachbarlichen Friedens bei, sondern auch zur Entlastung der Gerichte. Zudem liegen die Kosten deutlich unter denen von Gerichtsverfahren.

Eckert freut sich darauf, für weitere fünf Jahre als Schiedsmann tätig sein zu könne. „Ich bin ein Mensch, der gerne hilft. Ich mag keine Ungerechtigkeit“, betont er. Im Rahmen der geltenden Coronamaßnahmen läuft die Tätigkeit der Schiedsleute weiter. Die für eine Stadt oder Gemeinde zuständigen Schiedsleute können im Internet unter www.schiedsmann.de gefunden werden.

Von Mara-Ann Meuw