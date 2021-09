Hohenhameln: Bürgermeister-Kandidaten kämpfen um jede Stimme

Hohenhameln

Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer wird Gemeindeoberhaupt von Hohenhameln? Das entscheiden die Bürger am Sonntag, 26. September, parallel zur Bundestags- und zur Landratswahl in einer Stichwahl. Damit ist für die beiden Bürgermeisterkandidaten Uwe Semper (SPD) und Anja Böttcher (CDU) der Wahlkampf noch nicht vorbei – im Gegenteil, mit Unterstützung ihrer Teams geben sie noch einmal alles.

Böttcher und Semper gehen in die Stichwahl

Beim ersten Wahldurchgang am vergangenen Sonntag erreichte Semper 45,9 Prozent der Wählerstimmen, Böttcher, kam auf 25 Prozent. Der Vorsprung für Semper sieht auf den ersten Blick sehr komfortabel aus, doch die Karten werden noch einmal völlig neu gemischt: Insgesamt gab es vier Kandidaten, und im ersten Durchgang gingen 22,2 Prozent der Stimmen an Malte Cavalli (FDP) und 6,9 Prozent an die Einzelkandidatin Corinna Lange. Da nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in die Stichwahl gehen, ist für Cavalli und Lange der Kampf um den Einzug ins Rathaus vorbei. Zumindest deren Wähler müssen sich nun neu für einen der beiden verbliebenen Kandidaten entscheiden. Der Ausgang ist völlig ungewiss.

FDP empfiehlt Wahl von Böttcher

Cavalli und die FDP-Gemeinderatsfraktion empfehlen den Cavalli-Wählern des ersten Durchgangs, für Böttcher zu stimmen. „Unsere künftige FDP-Gemeinderatsfraktion wünscht sich einen Wandel im Rathaus, dabei spielt das Parteibuch aus unserer Sicht eine untergeordnete Rolle. Es geht es um mehr Offenheit, Innovation und eine zukunftsfähige Lösung. Das Alter von Uwe Semper lässt leider keine zweite Amtszeit zu, so dass wir mit ihm keine zukunftsfähige Lösung hätten. Mit Anja Böttcher sind aber zwei, vielleicht sogar drei Amtszeiten möglich und damit eine kontinuierliche Entwicklung“, so die Begründung. Zusätzlich bringe sie erhebliche Verwaltungserfahrung mit, sei in der Gemeinde verwurzelt und nicht zuletzt eine Frau. „Wir glauben, dass gerade eine Frau an der Spitze unserer Gemeinde der richtige Weg in die Zukunft ist“, heißt es.

„Wir kämpfen weiter und legen jetzt noch einmal richtig los“, betont der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Günter Strube. Es gelte nun, die Kandidatin zu unterstützen, die Bürger weiter zu informieren, auf sie zuzugehen und das persönliche Gespräch zu suchen, aus dem sich viele Anregungen für die künftige Arbeit ergeben.

Semper organisiert Kraftwerks-Gespräch

Das ist auch die Strategie von Semper: „Ich versuche, so viel in der Öffentlichkeit präsent zu sein wie möglich, etwa auf dem Wochenmarkt und auch sonst im Straßenwahlkampf“, sagt er zu seinen Bemühungen um die Stimmen der Wähler. Auf die großen Wahlplakaten werden noch einmal aktuelle Ergänzungen geklebt. Zudem organisiert Semper am Samstag ein öffentliches Perspektivgespräch mit hochkarätiger Besetzung zum wichtigen Thema der Zukunft des Kraftwerks in Mehrum. Unter anderem haben der Bundestagskandidat und Arbeitsminister Hubertus Heil, der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier und Peines Erster Kreisrat Henning Heiß (alle SPD) zugesagt. Das Gespräch beginnt um 16 Uhr in der Sporthalle in Mehrum.

Achtung: Teilnehmen kann jeder, aber es wird um umgehende Anmeldung bei Jens Böker (ortsbuergemeister-mehrum@gmx.de oder (01 79) 2 99 55 23) oder Andreas Brinkmann (andreas.brinkmann@gmx.de oder (01 60) 90 99 67 68).

Von Kerstin Wosnitza