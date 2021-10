Hohenhameln

Letzte Ratssitzung für den Hohenhamelner Bürgermeister Lutz Erwig (SPD) – und die hatte es noch einmal in sich. Insgesamt 20 Punkte standen auf der Tagesordnung, doch gleich zu Beginn zog die CDU vier kurzfristig eingereichte Anträge zurück. Unter anderem ging es dabei um eine Live-Übertragung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen ins Internet. Zwischenlösungen zur Erhöhung der Kapazitäten von Kindertagesstätten und Krippen auf Machbarkeit zu prüfen, war ebenfalls seitens der CDU beantragt worden.

Verbessern wird sich künftig der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV): Die geplante Flexobus-Linie nach Algermissen soll am 12. Dezember ihren Dienst aufnehmen, teilte die Verwaltung mit. Zudem sei der erste Spatenstich auf dem ehemaligen Steinbach-Gelände für den geplanten Kita-Neubau in Hohenhameln in der vergangen Woche erfolgt, sodass bei planmäßigem Bauverlauf mit einem Start im Herbst 2022 gerechnet werden könne.

Dass die Firma GW Energytec ihren Firmensitz von Rosenthal nach Mehrum ins Gewerbegebiet Ackerköpfe verlegt habe, berichtete Erwig ebenfalls. Der scheidende Bürgermeister gab den Ratsmitgliedern auf den Weg, in Zukunft die Pläne des tschechischen Kraftwerkbetreibers in Mehrum besonders im Auge zu behalten, um von den Ausgleichszahlungen nach der voraussichtlichen Stilllegung in 2023 finanziell profitieren zu können.

Bürgermeister ist entlastet

Nach erneuter Abstimmung ist nun die Entlastung des Bürgermeisters auch mit den Stimmen der CDU und FDP durch den Rat erfolgt, die Fraktionen hatten im Juni dagegen gestimmt. Auf der vorigen Ratssitzung wurde die Entlastung aufgrund einiger Unklarheiten bei der Vergabe von Bauvorhaben verschoben. Nach Überprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt gebe es zwar vergaberechtliche Mängel, diese seien aber nicht so relevant, dass eine Entlastung nicht erfolgen könne.

Beschlossen wurde auch die Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemarkung zwischen Bierbergen und Stedum-Bekum. Nun kann er an den regionalen Raumordnungsplan angepasst und ein Bebauungsplan für laut aktuellem Stand fünf Windräder aufgestellt werden.

Abschied von Lutz Erwig und Ehrungen

Nach dem offiziellen Ende der Sitzung verabschiedete sich Bürgermeister Erwig von den Ratsmitgliedern nach 15-jähriger Dienstzeit – mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er sagte. „Meine Arbeit hat mir trotz aller Höhen und Tiefen viel Freude gemacht. Ich denke, ich habe eins der schönsten und abwechslungsreichsten Ämter ausgeübt, die es gibt. Und ich möchte mich bei denjenigen entschuldigen, die ich in Ausübung meines Dienstes im Eifer möglicherweise mal vor den Kopf gestoßen habe.“

Nun freue er sich, seine Zeit der Familie und seinen Hobbys widmen zu können. Abschließend ehrte Erwig noch die aus dem Rat scheidenden Mitglieder Alex Stolte, Christian Strübe, Thomas Jacobi, Heinz Heuer, Heinz-Erwin Dahlheimer, Hans-Jürgen Gläsner, Jürgen Pagel und den Ratsvorsitzenden Jürgen Könnecker. Im Namen des Städte- und Gemeindeverbundes überreichte Erwig schließlich Ehrenmedaillen an Jürgen Könnecker, Jürgen Pagel und Peter Goor sowie die Nadel in Bronze an Ulrich Helwes.

Von Antje Ehlers