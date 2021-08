Hohenhameln

„In Hohenhameln ist einiges anders als in anderen Faschingshochburgen. In der fünften Jahreszeit, die am 11.11. beginnt, wird aus Hohenhameln „Bad Hohalia“, das haben sich die Altvorderen so ausgedacht“: Mit diesen Worten beginnt ein Buch über die Oberbürgermeister von Bad Hohalia, das nach 66 Jahren Clubgeschichte und unzähligen „Man müsste mal....“ nun erschienen ist.

„Der Organisator des Fastnachtsgeschehens heißt ,Oberochse’ und ist an dem überdimensionierten Zylinder mit den beiden Hörnern zu erkennen“, ist dort nachzulesen. Aber der Leser erfährt auch, dass der amtierende Oberbürgermeister würdevoll eine Kette um den Hals trägt und die ehrenwerten Herren sich „Club der Oberbürgermeister“ nennen, auch wenn sie mit der Verwaltung der Gemeinde nichts zu tun haben. „Diese kommen ganz ohne Statuten und Satzung aus, alles beruht auf überlieferter Tradition. Der Höhepunkt ihres Fastnachttreibens ist die jährliche Rosenmontagssitzung, traditionell mit Beiträgen aus Bad Hohalia“, heißt es weiter.

Als Oberbürgermeister wird man ausgewählt

Übrigens: Dem 1954 gegründeten Club kann man nicht einfach beitreten, sondern jedes Jahr wird in der Rosenmontagssitzung ein neuer Oberochse ausgewählt, der den Namen mit Ehre trägt und die kommenden Veranstaltungen und vor allem die nächste Rosenmontagssitzung organisiert.

Außenstehende könnten sich womöglich sagen: Das muss ein wirklicher Oberochse sein, der sich so viel Arbeit aufhalst. Vor allem, wenn man weiß, mit welch üppigem Programm diese Veranstaltung üblicherweise aufwartet. Doch muss der das nicht ganz alleine bewältigen, auch hier spielt Gemeinschaft und Tradition eine große Rolle, denn alle packen mit an, mittlerweile sind um die 150 Leute über drei Tage mit der Umsetzung beschäftigt. Aber nicht genug der Ehre, nach dem anstrengenden Jahr wird der Oberochse zum neuen amtierenden Oberbürgermeister mit samt einem ganz persönlichen „Adelstitel“.

Zur Galerie Vor allem in der traditionellen Faschingszeit vom 11.11. bis Aschermittwoch geht es lustig zu.

Manche Oberochsen nahmen es mit den Aufgaben nicht so genau

In der jahrzehntelangen Geschichte gab es natürlich auch mal Oberochsen, die es nicht so genau mit den Aufgaben nahmen. „Da sollte das Frühjahrstreffen organisiert werden, was geläufig mit einem Spargelessen endet. Und plötzlich war die Spargelzeit vorbei. Herrmann Freers dachte schon, er kommt drumherum“, berichtet Wilhelm Hilker, oder Willi der Veränderliche, wie er seit 1992 im Kreis der Oberbürgermeister heißt, mit einem Augenzwinkern. Doch aus dieser „Vergesslichkeit“ ist ein neuer regelmäßiger Termin im Kalender der Oberbürgermeister geworden: das Sommerfest bei „Hermann von Latten und Platten“.

Der Club der Oberbürgermeister Bad Hohalia im Jahr 2019. Quelle: Club der Oberbürgermeister

Viel hat sich in den 66 Jahren geändert. So durften irgendwann auch Frauen mitfeiern, und natürlich werden auch ihre helfenden Hände heutzutage dringend gebraucht. „Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch mal Oberbürgermeisterinnen“, spricht Hilker die Fragezeichen der Zukunft an. „Aber das werde ich nicht mehr erleben“ kontert Ex-Schatzmeister Hans Hilzbrich. Der heute 84-Jährige war bereits 1975 zum Oberbürgermeister mit dem Titel „Hans Dampf in allen Gassen“ ernannt. So konnte er auch viele Geschichten beitragen, die in das Buch Einzug fanden, unter anderem auch sein penibel geführtes Kassenbuch aus seiner Zeit als Schatzmeister.

Erhalt und Wandel von Traditionen

Das Buch spiegelt den Erhalt der Tradition genauso wie ihren Wandel wider und zeigt auf, dass der Club der Oberbürgermeister mit der Geschichte von Hohenhameln eng verbunden ist. Das Ganze ist gespickt mit Anekdoten, die das Buch lesens- und liebenswert machen. Viele werden sich hier wiederfinden. Besonders Hilker und seine Frau Uta haben viel Zeit und Aufwand in dieses Projekt investiert. Und wieder ging es nicht ohne Frau.

Das Buch gibt es übrigens für 25 Euro im Papierhaus Haefke oder bei Hans-Jürgen Schaare, dem „Smutje von Pötten und Pannen“ (Pommernstraße 9 in Hohenhameln, E-Mail heike_schaare@web.de). Von der 100 Stück fassenden Erstauflage sind die ersten Exemplare schon unters Volk gebracht.

Von Katrin Hoffmann