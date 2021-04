Hohenhameln

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstag um 12.20 Uhr in Hohenhameln gekommen: Ein 50-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Straße Breitebuschfeld in die Straße Ackerrain einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 34-jährigen Autofahrerin.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die 34-Jährige erheblich am Bein verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro.

