Hohenhameln

Mehrere große Investitionen in Gesamthöhe von rund 7,2 Millionen Euro sind für das Jahr 2022 in der Gemeinde Hohenhameln geplant. Unter anderem sollen Straßen neu gebaut und die soziale Infrastruktur gestärkt werden. Bürgermeister Uwe Semper (SPD) stellte den Haushaltsentwurf jetzt vor – dieser muss zunächst die Ausschüsse durchlaufen, dem Gemeinderat obliegt danach der Beschluss.

Das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes weist im Entwurf einen Überschuss von 28 100 Euro aus. „Damit kann man zufrieden sein, wir haben eine schwarze Null“, sagt Semper. Das war in den drei Vorjahren anders: Hier stand vor dem Ergebnis immer ein Minus – 2019 waren es sogar minus 2,7 Millionen Euro. Das aktuelle positive Ergebnis sei in erster Linie auf den Verkauf von Bauplätzen zurückzuführen, sagt der Bürgermeister: „Die Nachfrage ist nach wie vor groß.“

Neubau des Verbindungswegs zwischen Equord und Mehrum

Allein 3,8 Millionen der insgesamt 7,2 Millionen Euro für geplante Investitionen sollen in den Straßenbau fließen. Das kostspieligste Projekt mit kalkulierten 1,2 Millionen Euro ist der Neubau des etwa einen Kilometer langen Verbindungswegs zwischen Equord und Mehrum. „Die Straße ist stark sanierungsbedürftig“, erklärt Semper. Darüber hinaus sollen mehrere Straßen in Neubaugebieten entstehen, zum Beispiel in den Gebieten „Ackerköpfe“ in Mehrum (350 000 Euro) und „Kleines Siek“ in Equord (280 000 Euro) sowie im „Gewerbegebiet Ost“ im Hohenhamelner Kernort (600 000 Euro).

Clauen soll ein neues Feuerwehr-Gerätehaus bekommen, das mit voraussichtlich einer Million Euro zu Buche schlägt. 280 000 Euro sind es für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Eingeplant werden sollen bereits jetzt 2,2 Millionen Euro für die energetische Sanierung des Hallenbads Mehrum – die Umsetzung werde aber wohl nicht vor 2023 erfolgen, so der Bürgermeister.

Bauplätze stehen zum Verkauf

Auch im neuen Jahr will die Gemeinde Bauplätze verkaufen: 49 sind es im Baugebiet „Am Schildbaum“ östlich des Hohenhamelner Ortskerns und 17 Plätze in Equord im Baugebiet „Kleines Siek“. Mit Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt sollen zudem die Erschließungen von Baugebieten in Soßmar und Stedum-Bekum in den kommenden Jahren ermöglicht werden.

Die Gemeinde will 49 Grundstücke im Hohenhamelner Baugebiet „Am Schildbaum" verkaufen. Quelle: Dennis Nobbe

Eine große Rolle bei den für 2022 geplanten Projekten würden die Kindertagesstätten in der Gemeinde spielen, betont Semper. So soll zum Beispiel die neue Kita im Kernort auf dem ehemaligen Steinbach-Gelände in diesem Jahr bezugsfertig sein – der Rohbau stehe bereits. Allerdings bedeuten die Kindertagesstätten auch stets erhebliche Aufwendungen, so der Bürgermeister: Der jährliche Zuschuss des Landkreises hierfür betrage 350 000 Euro, was die laufenden Kosten für die Gemeinde von rund 2,7 Millionen Euro nicht annähernd decke.

Hohenhameln soll „kinderfreundliche Kommune“ werden

Auch um Hohenhameln für junge Familien attraktiver zu machen, strebt die Verwaltung die Auszeichnung „kinderfreundliche Kommune“ an. Fachlich über vier Jahre begleiten soll diesen Prozess der gleichnamige Verein. Bei einer Bestandsaufnahme sollen Kinder und Jugendliche selbst auflisten können, was sie sich noch alles in der Gemeinde wünschen.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen sehe der Haushaltsentwurf übrigens nicht vor, sagt Semper – auch sollen die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer unverändert bleiben.

Von Dennis Nobbe