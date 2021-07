Wie sicher ist der Schulweg zur Grundschule Hämelerwald während der Sperrung der Landesstraße 413? Am Montag hat sich ein Unfall mit einem Schulkind ereignet. Lkw fahren trotz Verbotes durch den Ort. Das muss sich ändern, sagen die SPD-Ortsratsmitglieder.

Nach Unfall mit Schulkind: Politik fordert schärfere Kontrollen in Hämelerwald

