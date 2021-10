Hämelerwald/Sievershausen

Zwischen Hämelerwald und Sievershausen ist eine alte Diskussion neu angefeuert worden – jene um die Grenzziehung zwischen den beiden Nachbarn. Denn die sei alles andere als schlüssig, heißt es aus Hämelerwald zum wiederholten Mal. Ortsbürgermeister Dirk Werner und sein Vize Thomas Schorn haben daher unlängst einen neuen Versuch gestartet, den Sievershäusern eine neue Grenzziehung ans Herz zu legen, mit der Hämelerwald wachsen und Sievershausen schrumpfen würde. Aber sie sind damit binnen kürzester Zeit gescheitert. Denn in Sievershausen mutet das Ansinnen des südlichen Nachbarn wie ein ungebührlicher Angriff auf territoriale Integrität an.

„Wir sehen keine Notwendigkeit, uns weiter mit dem Thema zu beschäftigen“, sagte Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke vor Kurzem zum Abschluss eines ausführlichen Gesprächs im Ortsrat. Zuvor hatten Zuhörerinnen und Zuhörer die Idee aus Hämelerwald als „Blödsinn“, „aberwitzig“ und „einen Schildbürgerstreich“ bezeichnet.

Gefühlte Grenze ist die Autobahn 2

Aber worum geht es bei der Sache mit der Grenze eigentlich? Für viele Lehrter – und für Auswärtige sowieso – bildet gefühlt die Autobahn 2 die Grenze zwischen den zwei Ortschaften: Alles, was nördlich davon liegt, gehört zu Sievershausen, alles südlich davon zu Hämelerwald. Die rein rechtliche, historisch bedingte Situation ist ganz anders: Die Gemarkungsgrenze liegt ein gutes Stück südlich der A2, zieht sich in scharfen Ecken durch Wohngebiete und sogar schräg durch das Rewe-Logistiklager an der Fortunastraße. Der Rewe-Supermarkt, das Schulzentrum am Ried und das Gewerbegebiet an der Autobahn sind auf Sievershäuser Gebiet.

Hämelerwalder sagen: Die aktuelle Grenze ist verwirrend

Doch das sei unlogisch, unpraktisch und führe oft zu Verwirrung, heißt es aus Hämelerwald. Die Wohnstraßen, welche im Norden an Hämelerwalder Gebiet grenzen, sollte man daher besser Hämelerwald zuschlagen, ebenso den Rewe-Markt. Mit der A2 als Grenze kämen einige Wohnhäuser an der Straße Zur Wildtränke sowie im Kiefernbruch zu Hämelerwald. Das würde auch für das Hotel Fricke an der Autobahnabfahrt gelten, das schon jetzt mit der Standortbeschreibung „Hämelerwald“ wirbt.

Die Hämelerwalder Kommunalpolitiker meinen auch, dass die neue Grenzziehung den Suchverkehr von Lastwagen vermeiden könnte. Den die wähnten sich nach der Abfahrt von der Autobahn in Hämelerwald, seien aber faktisch in Sievershausen, und würden mitunter durch die Bezeichnungen in Ladepapieren in die Irre gelotst. Außerdem fühlten sich Anwohner etwa des Kiefernbruchs – eine Straßenseite dort gehört zu Sievershausen, die andere zu Hämelerwald – als Hämelerwalder, sagt Werner.

Wo ist hier die Ortsgrenze? Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner (rechts) und sein Stellvertreter Thomas Schorn stehen auf der Straße Kiefernbruch, die je zur Hälfte zu Sievershausen und Hämelerwald gehört. Quelle: Thomas Böger

Auch das Schulgelände mit seinen Sportanlagen würde die Ortschaft wechseln. Dort sind schon jetzt zwei Schulen beheimatet, die offiziell die Bezeichnung „Hämelerwald“ im Namen führen, obwohl sie auf Sievershäuser Territorium liegen: Die Oberschule Hämelerwald und die IGS Lehrte, Standort Hämelerwald. Und der SV Adler Hämelerwald hat sein Vereinsheim ebenfalls am Riedweg.

Sievershäuser sagen: Niemand hat einen Nutzen

Dafür könne an anderer Stelle der Grenzverlauf zugunsten Sievershausens begradigt werden, etwa im Bereich des Hämeler Waldes nördlich der Autobahn, hieß es aus Hämelerwald. Östlich der Niedersachsenstraße könne das Gewerbegebiet bei Sievershausen bleiben, hatten Ortsbürgermeister Werner und sein Vize schon im September vorgeschlagen – und dafür einige Wochen später aus Sievershausen eine Abfuhr erhalten.

Denn dort hieß es im Ortsrats, einen Nutzen habe eigentlich niemand von der möglichen neuen Grenzziehung. Sie bringe hingegen etliche Probleme, etwa bei Fragen der Entwässerung, des Jagdrechts oder der landwirtschaftlichen Nutzung.

In der Vergangenheit hatte es schon mehrere Versuche gegeben, südlich der A2 gelegene Teile der Gemarkung Sievershausen dem benachbarten Ortsteil zuzuschlagen. Bisher sind alle gescheitert. Letztmals war das im Dezember 2018 so. Damals hatte Sievershausens Ortsrat zum Vorschlag aus dem Süden ebenfalls nur kollektiv mit dem Kopf geschüttelt. „Ich sehe keine Notwendigkeit, in eine Diskussion über die Gemarkungsgrenzen einzusteigen“, hatte Ortsbürgermeister Hapke damals konstatiert.

1999 wurden sogar Ortsschilder demontiert

Im Jahr 1999 hatte der dörfliche Grenzkonflikt sogar einen behördlichen Anstrich bekommen. Denn die Stadt Lehrte selbst rückte das Ortsschild von der Gemarkungsgrenze ein Stück nach Norden. Die Idee hinter diesem Akt war schlicht: Wer von der Autobahn nach Süden abbog, sollte sich in Hämelerwald fühlen, wer nach Norden fuhr, der sollte in Sievershausen sein. Das war zwar rein grenztechnisch falsch, doch es sollte der besseren Orientierung für Autofahrer dienen.

Es folgte ein Streit. Die Sievershäuser kämpften für die Rückversetzung der Ortsschilder an den historisch korrekten Ort. Beim Königsfrühstück in Hämelerwald rief der damalige Ortsbürgermeister Lothar Klingspohn im Gegenzug seine Mitbürger auf, ihre Mitgliedschaft in Sievershäuser Vereinen zu kündigen. Später wurden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die nach Norden versetzten Hämelerwalder Ortsschilder demontiert. Und aus der Kernstadt Lehrte hallte der Ruf, man möge sich doch bitte in den beiden Ortsteilen an einen Tisch setzen und vernünftig werden. Befriedet wurde die Situation durch die Rückversetzung der Ortsschilder und das strenge Festhalten an den historischen Gemarkungsgrenzen.

Zwei Dörfer, die eng verzahnt sind Unterschiedlicher könnten Dörfer kaum sein. Sievershausen ist ein geschichtsträchtiges Dorf: Mehr als 1000 Jahre alt, anno 1553 Schauplatz einer der blutigsten Schlachten auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens, viele Jahrhunderte kirchlicher Mittelpunkt der Gegend. Hämelerwald hingegen gibt es erst seit 1848, weil der damalige Besitzer des Guts Adolphshofs an der neuen Eisenbahnstrecke einen Haltepunkt haben wollte und zu diesem Zweck dort ein Gebäude, eine Gastwirtschaft, errichten ließ. Dann wuchs Hämelerwald schnell, auch weil Sievershäuser Landbesitzer nördlich der Bahnlinie viel Land an die südlichen Nachbarn verkauften. An all dies hat jetzt Gisela Schulz vom Arbeitskreis Ortsgeschichte Sievershausen im Ortsrat erinnert. Historische Strukturen „per Federstrich zu streichen“, wie es Hämelerwald nun vorschlage, sei nicht sinnvoll, und das lehne sie ab, sagte die Ortshistorikerin. Schließlich wüchsen die beiden Dörfer durch ihre gemeinsam organisierten Grundschulen sowie schon bald eine vereinte Kirchengemeinde dicht zusammen. Da brauche es eine neue Grenzziehung, die sich an einer Verkehrsader orientiere, wirklich nicht, sagte Schulz. Ortsratsherr Arno Kaste (SPD) ging in seiner Ablehnung des Hämelerwalder Vorschlags sogar noch weiter. Wenn schon eine Verkehrsader die Grenze sein solle, dann könne das ja auch die Bahnlinie sein, sagte er verschmitzt. Diese verläuft mitten durch Hämelerwald, einen guten Kilometer südlich der Autobahn.

Eine klitzekleine Veränderung an der Grenze hat es in den vergangenen Jahren allerdings doch gegeben. Und zwar im Bereich des Schulzentrums. Dort führte die Trennlinie früher genau über das Schulgelände und durch das Lehrerzimmer. Heute befindet sie sich einige Meter weiter südlich am Riedweg. Doch eine weitere Veränderung der Grenze ist nun erneut vom Tisch. Dass die Hämelerwalder in ein paar Jahren wohl erneut mit ihrer Idee um die Ecke kommen, steht für viele Sievershäuser indes fest. „Die sind schlau in Hämelerwald, die versuchen das immer wieder“, raunte ein Zuhörer im Sievershäuser Ortsrat.

Von Thomas Böger und Achim Gückel