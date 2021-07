Clauen

Die geplante Grundwasserentnahme in Clauen ist schon seit geraumer Zeit ein viel diskutiertes Thema im Ort und in der Gemeinde Hohenhameln. Ein Landwirt aus Groß Lobke will das Wasser aus der Gemarkung Clauen verwenden, um damit seine Felder zu beregnen. Dafür ist vorab ein Pumpversuch nötig, bei dem das Wasser durch einen gemeindeeigenen Graben fließt – dem hatte der Hohenhamelner Rat zugestimmt. Doch viele Clauener sind gegen die Grundwasserentnahme: Sie befürchten unter anderem Gebäudeschäden wegen der Austrocknung des Bodens. Daher haben Bürger eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben des Landwirts ins Leben gerufen.

Der Grundwasserspiegel sinke in der Ortschaft schon seit Jahren, sagt der Clauener Werner Zimmer. „Trotzdem will ein auswärtiger Landwirt großtechnisch Wasser abpumpen und mit einer neu zu verlegenden unterirdischen Leitung in den Landkreis Hildesheim transportieren. Die ökologischen Auswirkungen sind unabsehbar.“ Da sich das Grundwasservorkommen quer unter dem Ort hindurchziehe, wachse die Sorge um die Standfestigkeit der Häuser.

Rat stimmte mit knapper Mehrheit für Verlegung einer Leitung

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte der Groß Lobker Landwirt Wasser in Clauen abgepumpt – und das ohne Genehmigung. Dabei habe es sich lediglich um einen Testlauf gehandelt. Dass dafür eine Genehmigung nötig ist, habe der Landwirt laut eigener Aussage nicht gewusst. Er beantragte daraufhin die Erlaubnis für eine dauerhafte Entnahme. Einen Antrag stellte er auch bei der Gemeinde Hohenhameln: Dabei ging es darum, eine unterirdische Leitung über Gemeindeland von Clauen bis in die Gemeinde Algermissen (Kreis Hildesheim) verlegen zu dürfen. Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat im vergangenen Dezember mit knapper Mehrheit zu.

Für eine dauerhafte Grundwasserentnahme ist eine entsprechende Erlaubnis erforderlich. In diesem Zusammenhang werde ein vom Landwirt beauftragter Gutachter in nächster Zeit probehalber Wasser abpumpen, erklärt Zimmer. Die Genehmigung hierfür habe der Landkreis Peine erteilt.

Zettel wie dieser werden für die Unterschriftensammlung in Clauen verteilt. Quelle: Dennis Nobbe

Unterschriftenlisten sollen dem Landkreis Peine übergeben werden

Zimmer und weitere Clauener befürchten, dass unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 240 000 Kubikmeter Wasser pro Jahr gefördert werden könnten. Das wollen die Einwohner des Ortes verhindern: Dafür haben Werner Zimmer, Wolfgang Miethke und weitere Clauener Unterschtriftenlisten in der ganzen Ortschaft verteilt. Wer wahlberechtigt ist und unterzeichnet, spricht sich gegen eine Grundwasserentnahme in der Gemarkung Clauen aus. Die Listen sollen innerhalb der kommenden Tage abgeholt und im August dem Landkreis Peine als zuständiger Wasserbehörde übergeben werden.

Von Dennis Nobbe