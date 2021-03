Fertig! Hohenhameln hat seine erste öffentliche E-Ladestation

Hohenhameln

Wer Strom für sein Auto tanken will, der kann ab sofort zum Rathaus in Hohenhameln fahren. Die Gemeindewerke Peiner Land haben dort jetzt die erste E-Ladesäule für die Gemeinde Hohenhameln in Betrieb genommen.

Strom tanken ist vorerst noch kostenlos

„Die neue Standladesäule verfügt über die europaweit etablierte Typ-2-Steckdose. Bei einer maximalen Ladeleistung von 22 Kilowatt lassen sich E-Autos bequem auftanken“, sagte Gemeindewerke-Sprecherin Petra Kawaletz. Das Laden sei ab sofort 365 Tage rund um die Uhr möglich – und für Fahrzeughalter vorerst kostenlos. „Bis zur Freischaltung der Abrechnungsfunktion in wenigen Wochen übernehmen die Gemeindewerke Peiner Land die anfallenden Stromkosten“, erläutert Kawaletz.

Bürgermeister freut sich über Angebot

Heiner Zieseniß, Geschäftsführer der Gemeindewerke Peiner Land: „Als modernes Energiedienstleistungsunternehmen sehen wir es mit als unsere Aufgabe an, den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur mit Partnern vor Ort voranzutreiben. Darüber hinaus sorgen wir für den reibungslosen Betrieb der Ladetechnik.“

Auch Hohenhamelns Bürgermeister Lutz Erwig freut sich über die neue E-Ladestation: „Mit der Bereitstellung geeigneter Parkflächen unterstützen wir den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, um ressourcenschonende Mobilität langfristig auch in unserer Region zu etablieren. E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein zum Klimaschutz vor Ort“, betonte er.

Ein gängiges System aus Stecker und Steckdose – die Handhabung ist laut Gemeindewerke denkbar einfach. Die Freigabe der Ladesäule erfolge entweder mit der Ladekarte eines Fahrstromanbieters oder mit einer Kreditkarte, die eine Bezahlung via Internet anbietet. Durch das Einstecken des Fahrzeug-Ladekabels in die Steckdose der Ladesäule wird der Ladevorgang dann automatisch gestartet. Getankt werde übrigens 100 Prozent Ökostrom.

Von Redaktion