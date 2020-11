Experte: „Mehrum ist Ankerpunkt für Wasserstoff-Produktion“

Mehrum

Grüner Wasserstoff ist einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft. Thomas Ahlswede-Brech von der Allianz für die Region und Mitglied des Projektbüros Südostniedersachsen will dafür alle Kräfte bündeln, damit hier vor Ort Wasserstoff genutzt und produziert werden kann. Dabei spielt das Kraftwerk Mehrum eine Schlüsselrolle.

Der Leiter regionale Mobilitätsprojekte und Leiter Gewerbegebietsentwicklung bei der Allianz für die Region sagt: „Wir bringen in der Region alles mit, um bei dieser Zukunftsenergie die Nase vorn zu haben. Wir haben hier große Konzerne sowie einen innovativen Mittelstand, die diese ökologisch saubere Energie gerne nutzen würden. Und wir haben das Kraftwerk Mehrum und das ehemalige Kraftwerk in Helmstedt, wo wir zukünftig Wasserstoff herstellen können. Wenn wir alle regionalen Akteure zusammenbringen, kann das ein großes Zukunftsprojekt sein.“

Thomas Ahlswede-Brech von der Allianz für die Region. Quelle: Privat

Daher würden regelmäßig Treffen stattfinden – wegen Corona meistens per Videokonferenz. Eine Auftaktveranstaltung zur Vernetzung der bestehenden Aktivitäten aus Braunschweig, Salzgitter, Peine, Helmstedt, Goslar und Göttingen fand bereits statt. Mit im Boot sind zum Beispiel Institutionen wie Salzgitter AG, MAN, Bosch, Alstom, Avacon, Fraunhofer, Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig und Allianz für die Region. Im bundesweiten Vergleich sei man bei dieser Zukunftstechnologie vorne mit dabei.

Darum geht es: Grüner Wasserstoff soll den energieintensiven Branchen wie der Stahl- oder Autoindustrie zur Klimaneutralität verhelfen: Er könne so die Energiewende voranbringen. „ Wasserstoff ist auf unserer Erde reichlich vorhanden. Farblos fristet er sein Dasein bisher fast ausschließlich in chemischen Verbindungen wie Wasser, Säuren oder Kohlenwasserstoffen. Auf der Suche nach vielfältig einsetzbaren Energieträgern als Alternative zu ihren fossilen Vorgängern wird grüner Wasserstoff schließlich als Schlüsselrohstoff entdeckt’“, betont Ahlswede-Brech.

Zur Galerie Aus dem bisherigen Kohlekraftwerk in Mehrum soll eine moderne Produktionsstätte für Wasserstoff werden.

Wasserstoff sei jedoch nicht nur alternativer Treibstoff in der Brennstoffzelle und Rohstoff für die Industrie, sondern er eröffne auch die Möglichkeit, mit ihm Energie leicht speichern und transportieren zu können. Das könne die Energieversorgung der Zukunft deutlich flexibler machen.

Grüner Wasserstoff wird aus regenerativen Energieträgern wie Wasser, Wind und Sonne mittels Wasserelektrolyse hergestellt – hierbei wird in einem sogenannten Elektrolyseur mit Hilfe von elektrischem Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff gespalten – und unterscheidet sich daher von Grauem Wasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas gewonnen wird.

Der Fachmann sieht diese Produktionsstätte in Mehrum, wenn das alte Kohlekraftwerk abgeschaltet ist. Er sagt „ Mehrum liegt zentral und kann zum Beispiel die großen Abnehmer in Wolfsburg und Salzgitter über kurze Wege beliefern. Das ist ein Riesenvorteil.“ Und es gebe noch genügend freie Flächen rund um das Kraftwerk. „Dort können sich dann weitere Firmen ansiedeln, die auch Wasserstoff benötigen – zum Beispiel Logistiker, deren Lastwagen auf Wasserstoff-Antrieb umgerüstet sind“, so Ahlswede-Brech. Das bringe auch neue Arbeitsplätze.

Mit Wasserstoff sei eine neue industrielle Revolution möglich, die vieles verändern könne. Und man nähere sich dem Ziel, dass Deutschland im Jahr 2050 seinen Energiebedarf nur noch über regenerative Energien decke. „Und dabei ist der Standort Mehrum ein Ankerpunkt in unserer Region“, ist sich der Experte sicher.

Allianz für die Region Die Allianz für die Region GmbH ist ein regionaler Zusammenschluss von Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften. Gemeinsam verfolgen 21 Gesellschafter das Ziel, die Region Braunschweig-Wolfsburg zu einem wirtschaftsstarken Zuhause der Zukunft zu entwickeln. Dazu gehören die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Peine, Gifhorn, Goslar, Helmstedt und Wolfenbüttel. Gemeinsam mit Partnern entwickelt und realisiert die Allianz für die Region Projekte und Programme in den Themenfeldern Fachkräfte gewinnen, Region vermarkten, Mobilität, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung von Gewerbe. Deshalb setzt sich das Unternehmen auch dafür ein, dass die Region als attraktiver Arbeits- und Lebensraum wahrgenommen wird. Im Projektbüro Südostniedersachsen unterstützt die Allianz für die Region gemeinsam mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig lokale Akteure bei der Akquise von Fördergeld von Land, Bund und EU. Thematisch befasst sich das Projektbüro derzeit mit Wasserstoff und dem Mobilfunkstandard 5G. Weitere Infos unter www.allianz-fuer-die-region.de im Internet.

Von Thomas Kröger