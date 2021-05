Bierbergen

Halbvolle Regale, unzählige Kartons und überall noch Baumaterial: Im künftigen Dorfladen in Bierbergen sieht es zurzeit noch aus, wie auf einer Baustelle oder bei einem Umzug. Doch das wird sich in den nächsten Tagen schnell ändern, denn am Donnerstag, 20. Mai, soll (fast) alles fertig sein. Dann wird das neue Lebensmittelgeschäft an der Dreschereistraße das erste Mal öffnen.

Gleich am Eingang steht eine große Menge an flachen grünen Plastikkisten, in denen sich in wilder Mischung immer zwei Pakete einer bestimmten Ware befinden. Es wirkt wie ein ungewöhnliches Stillleben, bei dem sich Küchenrollen zu sauren Gurken gesellen, Würstchen sich neben Shampoo und Spirituosen neben Keksen ein Stelldichein geben. Doch was auf den ersten Blick chaotisch wirkt, hat Methode und einen Grund.

Das Team um Almuth Sprengel hat in den letzten Tagen noch alle Hände voll zu tun. Quelle: Ralf Büchler

Fachleute beraten bei der Präsentation der Waren

„Wir bekommen bei der Einsortierung der Waren Unterstützung von Fachleuten. Es ist nämlich nicht egal, wo im Laden und im Regal welches Produkt seinen Platz findet“, erklärt Almuth Sprengel. Sie gehört zum Vorstand des wirtschaftlichen Vereins, der den Dorfladen realisiert, und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Als Vorbereitung für den Besuch der professionellen Ladeneinrichter gab es den Auftrag, von jedem Produkt zwei Pakete vorzubereiten. Diese werden dann als Platzhalter an die für sie vorgesehenen Stellen gestellt, damit die Helfer wissen, was wohin soll. Rund 85 Quadratmeter beträgt die Verkaufsfläche, auf der mehr als 600 Produkte angeboten werden sollen.

Bereits geliefert wurden vier Kühlcontainer etwa von den Ausmaßen eines großen Gefrierschrank voller Tiefkühl- und Molkereiprodukte, außerdem weitere 16 Container mit Trockenware vom Müsli bis zur Marmelade. „Wir haben die potenziellen Kunden gefragt, was wir ins Sortiment aufnehmen sollen“, betont Sprengel.

Marktleiter Bernhard Rötter bereitet Kasse und Waage vor. Quelle: Ralf Büchler

Kassenbons wurden ausgewertet

Unter anderem wurde darum gebeten, Kassenbons abzugeben. Diese wurden statistisch ausgewertet, um zu ermitteln, was die Leute kaufen. „Aber wir bitten auch ausdrücklich um Vorschläge zum Sortiment, wenn der Laden geöffnet ist. Schließlich soll das angeboten werden, was die Kunden wollen und brauchen“, betont Sprengel. Viele Wert wurde darauf gelegt, dass die Waren aus der Region kommen, so weit das möglich ist.

Währenddessen wird im Hintergrund fleißig gewerkelt. Im Vorbereitungsraum, in dem später zum Beispiel belegte Brötchen zubereitet werden sollen, ist ebenso noch einiges zu tun wie im kleinen Büro der Marktleitung und im Bereich der Frischetheke für Wurst und Käse. Gerade fertig geworden ist die Pflasterung im Außenbereich vor der Eingangstür.

Die stellvertretende Marktleitern Dagmar Ramm beim Einräumen des Kühlregals. Quelle: Ralf Büchler

Es kommt viel Unterstützung aus dem Dorf

„Einen Teil der Steine haben wir geschenkt bekommen, und auch die Arbeiten wurden wie viele andere auch ehrenamtlich durchgeführt“, betont Sprengel. Die Identifikation der Dorfbewohner mit dem Laden sei ein wichtiger Baustein des Konzepts. Es scheint zu klappen: Die Unterstützung habe bisher stetig zugenommen. Und etliche, die nicht selbst Hand anlegen können, hätten schon Kuchen gebacken oder Süßigkeiten für die Helfer vorbei gebracht. Der Verein hat insgesamt 98 Mitglieder, die Anteile in Höhe von 34 300 Euro gezeichnet haben.

An den ersten drei Tagen gelten besondere Öffnungszeiten. Einkaufen kann man am Donnerstag, 20. Mai, von 11 bis 18 Uhr, am Freitag, 21. Mai, von 7 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. Mai, von 7 bis 16 Uhr. Ab Dienstag nach Pfingsten gelten dann die normalen Zeiten. Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr und sonntags von 8 bis 10 Uhr.

Von Kerstin Wosnitza