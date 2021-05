Eröffnet! In Bierbergens Dorfladen wird sogar Hündin Lady Stammkundin

Bierbergen

3,33 Euro – also, wenn das kein gutes Omen ist. Mit einem Schnapszahl-Einkauf für Brötchen und Brot und begann Donnerstag ein neues Kapitel in der Bierbergener Dorfgeschichte. Nach rund 40 Jahren hat der Ort wieder ein Lebensmittelgeschäft mit umfangreichem Sortiment. Der Auftakt war vielversprechend: Vorm Dorfladen standen Gratulanten und Kunden Schlange. Das wollten die Bierbergener nicht verpassen. „Ich bin erleichtert, aber auch noch aufgeregt“, verriet Almuth Sprengel aus dem Vorstand des wirtschaftlichen Vereins, der das kreisweit in dieser Form einzigartige Projekt realisiert. Für Aufsehen und Schmunzeln sorgte eine der ersten Kundinnen.

Ein Hund mit Donut-Vorliebe

Stolz trug Bordeaux-Doggen-Mix-Hündin Lady die Tüte mit ihrer Donut-Leckerei aus dem Backwaren-Angebot des Dorfladens im Maul nach Hause. Lady wird jetzt regelmäßig kommen. „Wir werden den Rückweg unserer Gassi-Runde mit dem Kauf von Brötchen und Donut verbinden“, sagten Natascha und Luigi Ledonne. Egal ob mit rosa Glasur, mit Streuseln oder dunkler Schokolade – ihre Hündin Lady liebt Donuts. „Sie ist mit Kindern aufgewachsen und als die mal welche aßen, hat sie etwas abbekommen“, verraten die Besitzer.

Erst vor anderthalb Jahren sind die Ledonnes nach Bierbergen gezogen – dass ihr 800-Einwohner-Ort nun einen Dorfladen mit mehr als 600 Produkten hat, finden sie „super toll“. „Man muss nicht mehr extra aus dem Ort fahren. Mit dem Laden rückt das Dorf zusammen, das ist toll für die Gemeinschaft. Es könnte ein echter Sammelpunkt werden. Und aus dem hier öfters einkaufen, wird vielleicht täglich werden“, sagte Natascha Ledonne.

Für ihren Sohn Santino kann der Dorfladen sogar ein neues Stück Lebensqualität bedeuten. Der 35-Jährige hat das Down-Syndrom. „In Bierbergen kennen ihn die Menschen. Hier kann er jetzt selber einkaufen gehen und selber bezahlen – das wäre in Hohenhameln nicht so einfach gewesen“, sagt seine Mutter.

Der Dorfladen in Bierbergen ist eröffnet: Bordeaux-Doggen-Mix-Hündin Lady von Besitzerin Natascha Ledonne trug ihr Leckerli aus dem Backwaren-Angebot stolz gleich selber nach Hause. Zahlreiche Gäste hatten dem Team um Almuth Sprengel (rechts) Geschenke mitgebracht – auch selbst gemalte Bilder. Quelle: Christian Meyer

Produkte von regionalen Anbietern kommen gut an

Äpfel, Käse, Kartoffeln und Schinken hat Silke Rötter in ihren Einkaufskorb gepackt und genoss den Duft im Geschäft. „Es hat total gut gerochen, das hat mich an Bio-Läden erinnert. Ich finde es großartig, dass wir hier jetzt so viele Produkte von regionalen Anbietern haben“, sagte die Bierbergenerin. Auch sie ist ein Fan des Dorfladens. „Die Dorfgemeinschaft ist durch das Projekt schon jetzt total gewachsen“, stellte sie erfreut fest. Das Lebensmittelgeschäft stärke die Attraktivität des Orts. Bisher habe sie Einkäufe vor allem mit ihrem Arbeitsweg verbunden und sie daher in Harsum erledigt. „Jetzt kann ich auch mal das Fahrrad schnappen und einkaufen fahren. Als meine Kinder noch klein waren, hätten sie so ein Angebot geliebt. Ich als kleines Kind aber sicher auch“, sagte sie.

Zahlreiche Bierbergener waren zur Eröffnung des Dorfladens in Dreschereistraße gekommen. Quelle: Ralf Büchler

Kurze Nacht für die Betreiber

Kindergarten-Kinder, der Ortsbürgermeister, der Gemeindebürgermeister, zahlreiche Einwohner – sie alle gratulierten den Dorfladen-Machern Donnerstag zur Eröffnung. Viereinhalb Jahre Vorbereitung steckten in dem besonderen Projekt unter dem Motto „Von Bürgern, für Bürger“. Für Vorstandsmitglied Almuth Sprengel war die Nacht vor der Eröffnung kurz. „Bis kurz nach Mitternacht hatten wir noch vorbereitet und um 6 Uhr klingelte mein Wecker schon wieder“, verriet sie.

Ein Dorfladen? Dies Tipps haben die Initiatoren Ein Dorfladen geführt von einem wirtschaftlichen Verein – für Ortschaften im Peiner Land, die durch das Projekt in Bierbergen auf den Geschmack gekommen sind und womöglich Ähnliches aufbauen wollen, hat Mitorganisatorin Almuth Sprengel ein paar gute Tipps parat: Das gesamte Dorf von Anfang an mitnehmen: „Man muss signalisieren, dass jeder herzlich eingeladen ist, mitzumachen“, sagt sie. In Bierbergen gab es unter anderem eine Haushaltsbefragung. Mit Betreibern anderer Dorfläden sprechen: „Die Fehler der anderen, muss man ja nicht unbedingt wiederholen“, unterstreicht Sprengel. Auch für das Bierbergener Projekt hätten sich andere Betreiber Zeit für Austausch genommen. Die Last auf viele Schultern verteilen: Für wenige ist ein Dorfladen-Projekt unter dem Motto „Von Bürgern, für Bürger“ schwer zu stemmen. Aber gemeinsam ist man stark: Davon profitierte auch das Bierbergener Team, in dem die Kreativen, die Buchhalter und die Handwerker letztendlich die perfekte Mischung ergaben.

Auch für einen kleinen Schreck gab es ein Happy End: Es fehlten noch Mehl und Süßigkeiten, die wurden aber noch nachgeliefert. Zwölf Mitarbeiter und Helfer sorgten Donnerstag für einen reibungslosen Start „Alle haben super angepackt“, lobte Sprengel.

Über Schecks zur Unterstützung vom Ortsrat und der SPD-Ortsabteilung freuten sich Anke Urban (links) und Almuth Sprengel. Quelle: Ralf Büchler

Das galt übrigens auch für die gesamte, anstrengende Zeit der Realisierung des Projekts. Die Unterstützung auch im Ort sei beeindruckend gewesen: „Als wir zum Beispiel einen Betonmischer brauchten und dafür bei Facebook im Internet einen Aufruf machten, hatten wir innerhalb von 30 Minuten gleich zwei Angebote – wir haben den genommen, der uns gleich im Paket mit Mann geliefert wurde“, erinnert sich Almuth Sprengel schmunzelnd.

Hereinspaziert: Der Dorfladen in Bierbergen ist von montags bis samstag von 7 bis 13 Uhr sowie montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Brötchen werden sonntags von 8 bis 10 Uhr verkauft.

Von Christian Meyer