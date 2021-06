Ein am Zusammenstoß beteiligtes Fahrzeug verfügt über das Ecall-System, dass automatisch einen Notruf absetzt. So waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Donnerstag bei Equord schnell vor Ort. Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb.