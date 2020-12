Einbrecher schlagen in Harber und Wahle zu

Harber/Wahle

Zweimal haben Einbrecher bei Wohnhäusern im Kreis Peine zugeschlagen. Der Einbruch gelang jedoch nur bei einem davon: In Harber an der Kirchstraße gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus. Das Diebesgut wird derzeit ermittelt, der Schaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich.

Weniger Erfolg hatten die Unbekannten in Wahle: Hier versuchten sie am Mittwoch zwischen 8 und 18.40 Uhr, zwei Fenster und eine Tür eines Hauses an der Egerländer Straße aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70 entgegen.

Von der Redaktion