Dieb stiehlt Quad für 2000 Euro in Clauen

Clauen

Ein 27-jähriger Clauener hat am Donnerstagmorgen festgestellt, dass sein blau-silbernes Quad in der vorherigen Nacht gestohlen worden ist. Der Mann hatte das Fahrzeug am Abend zuvor letztmalig genutzt und auf dem Hof an der Stiefelstraße abgestellt. Da der 27-Jährige das Fahrzeug der Marke Kymco auch im Dorf nicht finden konnte, stellte er Anzeige bei der Polizei. Der Schaden wird mit rund 2000 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen gehen an die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion