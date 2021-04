Der Dorfladen Bierbergen geht an den Start: Am 20. Mai ist Eröffnung

Bierbergen

Die Kühlgeräte stehen, die Regale sind aufgebaut, das Personal ist eingestellt und die Verträge mit den Lieferanten sind geschlossen – hinter den Initiatoren des Dorfladens Bierbergen liegt ein langer Weg, doch nun ist das Ziel in greifbarer Nähe: Am Donnerstag, 20. Mai, ist Eröffnung. „In welcher Form das sein wird, steht wegen der Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie noch nicht fest, aber sicher ist, dass man ab diesem Tag einkaufen kann“, sagt Almuth Sprengel, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ein wenig aufgeregt und voller Vorfreude.

„Im Moment ist es noch einmal sehr spannend, denn der Laden wird jetzt so richtig ein Laden“, sagt Sprengel mit Blick auf all das, was sich zurzeit in den Räumlichkeiten mit der Adresse Dreschereistraße 8 tut. Acht Mitarbeiter wurden eingestellt, sieben davon kommen aus Bierbergen. Fast alle sind Quereinsteiger, die einzige Ausnahme sei aber zuvor im Textilbereich tätig gewesen. „Die Marktleitung wird Bernhard Rötter übernehmen, seine Stellvertreterin wird Dagmar Ramm“, berichtet Sprengel. Ehrenamtliche Geschäftsführer werden Gunnar Sprengel und Berit Bertram.

Die Kühlgeräte stehen schon an Ort und Stelle. Quelle: Almuth Sprengel

Viele Waren kommen von regionalen Lieferanten

„Wir sind sehr froh, dass wir viele regionale Lieferanten begeistern konnten. Es ist ja Teil der Idee, möglichst viele Waren aus der Region zu beziehen“, macht Sprengel deutlich. So kommt das Gemüse vom Hof Lauenroth in Adenstedt, die Eier wird der Hof Dettmer – ebenfalls aus Adenstedt – liefern, frisches Brot Hennes Backhaus in Mehrum und Wurstwaren die Fleischerei Müller aus Oberg, dessen Inhaber Thomas Müller sogar ein ehemaliger Bierberger ist. „Das Interesse an einer Kooperation mit dem Dorfladen war bei allen sehr groß“, freut sich Sprengel.

Für die Käsetheke habe man einen Vertrag mit einem regionalen Käsegroßhändler geschlossen, der die Mitarbeiter bereits bei einem „Käseseminar“ geschult habe. „Es konnte verkostet werden, aber es wurde auch gezeigt, wie man einen Käselaib am besten schneidet und danach wieder verpackt. Und natürlich ging es auch um Hygienemaßnahmen“, berichtet die Dorfladen-Sprecherin.

Der Dorfladen Bierbergen Hinter dem Dorfladen Bierbergen steht ein wirtschaftlicher Verein, der am 17. Mai 2019 gegründet wurde und zurzeit 91 Mitglieder und Einlagen in Höhe von 32 000 Euro hat. Weitere Unterstützer sind jederzeit willkommen. Die Idee entstand 2017 unter dem Motto „von Bürgern für Bürger“. Ziel ist es, die Bewohner von Bierbergen und umliegender Ortschaften mit Gütern den täglichen Bedarfs zu versorgen. Der Laden soll aber auch ein sozialer Treffpunkt werden.

Regalaufbau mit Tücken und netter Hilfe

Bereits aufgebaut sind die Ladenregale. „Die haben wir gebraucht gekauft. Angeliefert wurden sie auf drei Paletten in zahllosen Einzelteilen – und ohne Aufbauanleitung“, erzählt Sprengel von einer der vielen Herausforderungen, vor denen man bereits gestanden habe. Zufällig seien jedoch Leute vor Ort gewesen, die eigentlich die Kühlgeräte installieren sollten. „Die wussten, wie man so ein Regal aufbaut, und haben uns eines fertig aufgestellt. Daran konnten wir uns dann bei den anderen orientieren“, erinnert sie sich. Ein Teil habe gefehlt und sei nachbestellt worden – und dann in der Hosentasche eines der Helfer aufgetaucht.

Obst und Gemüse gibt es vom alten Schlachtetisch

„Im Moment haben wir unglaublich viele Bälle gleichzeitig in der Luft, aber nach und nach können wir einen nach dem anderen sicher auffangen“, beschreibt sie bildhaft die Situation. So seien inzwischen viele Detailplanungen voran geschritten. So soll das Obst und Gemüse auf einer rundum zu begehenden „Insel“ angeboten werden. „Dafür haben wir einen alten Schlachtetisch gesucht. Tatsächlich wurde uns aus dem Dorf einer angeboten“, nennt Sprengel ein Beispiel für die tolle Unterstützung, die nicht nur anhalte, sondern sogar zunehme. Auch das ehrenamtliche Engagement bei den Bauarbeiten habe nicht nachgelassen, und die Corona-Pandemie sei womöglich sogar hilfreich gewesen, weil viele Unterstützer mehr Zeit hatten als sonst. „Schon jetzt haben wir das Gefühl, dass wir dem Dorfladen-Projekt eines der Hauptziele erreichen: Die Dorfgemeinschaft wird gestärkt.“

Von Kerstin Wosnitza