Cola-Lkw fängt Feuer auf der A2: Langer Stau Richtung Hannover

Lehrte

Die Feuerwehr Lehrte ist zurzeit auf der Autobahn 2 zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost Richtung Hannover im Einsatz. Dort brannte am Donnerstag gegen 9 Uhr der Auflieger eines Lkw, der Anhänger war mit Cola-Flaschen beladen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Allerdings hat sich ein kilometerlanger Stau mit enormer Wartezeit gebildet. Inzwischen sind zwei Spuren wieder frei.

Erinnerung an Lkw-Brand auf der A7

Die Polizei Hannover berichtet auf Anfrage, ein Reifen am Fahrzeug sei in Flammen aufgegangen. Nach Feuerwehrangaben hatte womöglich eine heiß gelaufene Bremse dazu geführt. Der Brand griff rasch auf den Auflieger des 40-Tonners über, sodass bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte hohe Flammen loderten und eine Rauchsäule aufstieg.

Um ausreichend Wasser am Einsatzort zu haben, wurden zwei entsprechende Fahrzeuge der Ortswehr Immensen nachalarmiert. Beim Löschen half sogar die Getränkeladung: „Aufgrund der 0,33-Liter-Cola-Flaschen, von denen eine gewisse selbstlöschende Wirkung ausging, konnte das Feuer vom ersten eingesetzten Trupp unter Atemschutz schnell niedergeschlagen werden“, sagt Lehrtes Feuerwehrsprecher Stephan Keil. Die restlichen Glutnester wurden mit Schaum erstickt.

Der Vorfall weckt sofort Erinnerungen an den schweren Lkw-Brand vergangene Woche Mittwoch auf der A7 bei Kirchhorst. Dort war ein Gefahrgut-Laster mit Kaliumhydroxid in Flammen aufgegangen, die Autobahn Richtung Norden blieb bis zum Abend des Folgetags gesperrt. Solche Ausmaße habe das jetzige Feuer nach Polizeiangaben aber nicht.

Stau mit mehr als einer Stunde Wartezeit

Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) steht der havarierte Lkw auf dem Standstreifen, eine Sperrung der A2 Richtung Westen gibt es nicht. Aufgrund des Löscheinsatzes stand zeitweise aber nur eine Spur zur Verfügung, was zu massiven Verkehrsbehinderungen führt. Mittlerweise ist nur noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Die VMZ gibt einen acht Kilometer langen Stau an, die Wartezeit beträgt etwa 30 Minuten. Zu Spitzenzeiten am Morgen waren es mehr als zwei Stunden.

Von Peer Hellerling/HAZ/RND