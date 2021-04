Clauen: Diebe stehlen Baumaterialien und Werkzeuge

Clauen

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum zwischen Freitag, 8.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, Zugang zu einem Rohbau an der Straße Stolberg in Clauen verschafft. Dort stahlen sie Baumaterialien und Werkzeuge, es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter Telefon (0 51 72) 37 07 50 in Verbindung zu setzen.

