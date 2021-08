Christian Kienert tritt in Hohenhameln als Einzelbewerber an

Hohenhameln

Christian Kienert tritt bei der Kommunalwahl am 12. September als unabhängiger und parteiloser Kandidat für den Rat der Gemeinde Hohenhameln und als Mitglied der Wählergruppe Soßmar für den dortigen Ortsrat an. Der 44-Jährige stammt aus Hohenhameln und lebt mit Frau und den beiden jüngsten von fünf Kindern in Soßmar. Als ausgebildeter Diplom-Verwaltungs- und Betriebswirt leitet er seit 2015 das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Sehnde.

Fundiertes Hintergrundwissen

„Aufgrund meines beruflichen Werdeganges verfüge ich über ein fundiertes Wissen in den Bereichen Kommunalfinanzen, öffentliche Beschaffung, Verwaltungsorganisation und Kommunalrecht. Außerdem bin ich durch meine Funktion in verschiedene Verwaltungsprozesse und -entscheidungen eingebunden“, erklärt er. Seine Ziele: Die zur Verfügung stehenden Mittel wirtschaftlich und nutzbringend einsetzen, ein Wachsen der Gemeinde mit Augenmaß als attraktiver Platz für alle Generationen.

Von Kerstin Wosnitza