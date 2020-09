Auszeichnung: Marion Övermöhle-Mühlbach erhält Helene-Weber-Preis

Hohenhameln

Die Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen, Marion Övermöhle-Mühlbach aus Hohenhameln (Kreis Peine), ist Preisträgerin des Helene Weber-Preises 2020. Insgesamt erhielten 15 ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen aus ganz Deutschland die Auszeichnung für ihr besonderes politisches und zivilgesellschaftliches Engagement, wie der Landesfrauenrat am Mittwoch mitteilte. Der nach der Zentrums- und CDU-Politikerin Helene Weber (1881-1962) benannte Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wurde seit 2009 viermal vergeben.

Einsatz für die Gleichstellung

Övermöhle-Mühlbach setzt sich seit Jahren für die Gleichstellung von Frauen und Männer ein. „Mir ist die gelebte Gleichstellung wichtig, die paritätische Besetzung der Parlamente liegt mir sehr am Herzen“, sagte sie. Der Helene Weber-Preis wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Projektträgerin ist die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft mit Sitz in Berlin.

