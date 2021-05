Anja Böttcher (CDU) will Bürgermeisterin in Hohenhameln werden

Hohenhameln

Einstimmig gewählt hat der CDU-Gemeindeverband Hohenhameln seine Bürgermeister-Kandidatin für die Kommunalwahl im September. Es ist die 53-jährige Diplom-Verwaltungswirtin Anja Böttcher. Mit ihrem Lebenslauf und ihren Zielen konnte sie die örtlichen Christdemokraten überzeugen, heißt es in einer Mitteilung. Böttcher sei eine „pragmatische und zukunftsorientierte Kandidatin“, die frischen Wind in die Arbeit der Verwaltung bringen könnte, sagt Günter Strube, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion.

Böttcher ist seit vielen Jahren in der ländlichen Strukturförderung beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser in den Landkreisen Hildesheim und Holzminden tätig. Dabei habe sie eine Vielzahl privater und kommunaler Projekte begleitet. Dorfentwicklung, Basisdienstleistungen zur Grundversorgung, ländlicher Tourismus sowie die Beratung und Förderung von Kleinstunternehmen seien einige ihrer Schwerpunkte. Ihre Fachkenntnisse möchte sie künftig in den Dienst der Gemeinde Hohenhameln stellen. Dabei könne sie auch auf bestehende Netzwerke zurückgreifen.

Böttcher versteht sich als Dienstleisterin für die Bürgerinnen und Bürger. Jahrelang durfte sie Bürgermeistern Fördergelder für kommunale Projekte bewilligen, jetzt möchte sie auch mal auf der Seite des Zuwendungsempfängers stehen und mit eingeworbenen Fördermitteln Gutes bewirken.

Wichtig ist Böttcher, die Vereine sowie die Bürgerinnen und Bürger bei der Planung gemeindlicher Projekte mit einzubeziehen. Eine Anregung hatte die CDU zum Beispiel mit einer Veranstaltung zum Thema „Erhaltung des Hallenbades Mehrum“ im Jahr 2019 geboten. Der daraufhin vom Bürgermeister einberufene Arbeitskreis soll unter Böttcher wieder aufleben, um ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln.

Als weitere Ziele benennt sie unter anderem eine generationengerechte Mobilität, innovative Wirtschaftsförderung, eine attraktive Infrastruktur und nachhaltige Energie-, Natur- und Umweltmaßnahmen. Die gesellschaftliche Teilhabe aller Einwohnerinnen und Einwohner und eine gut funktionierende Kommunalarbeit nehme für sie dabei den höchsten Stellenwert ein.

Die 53-Jährige sagte zu ihrer Nominierung: „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meine Person in die Waagschale zu werfen. Das Bürgermeisteramt birgt eine riesige Verantwortung. Ich nehme diese Herausforderung und damit die Möglichkeit, die Zukunft unserer Gemeinde zum Wohle aller Einwohnerinnen und Einwohner gestalten zu können, mit Freude an.“

Böttcher ist in der Gemeinde Hohenhameln aufgewachsen. Ihre Familie ist seit 185 Jahren in ihrem Wohnort Harber fest verwurzelt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 18 bis 24 Jahren. Nach dem Abi absolvierte sie an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist Böttcher in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig.

Von der Redaktion