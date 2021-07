Hohenhameln

Der Förderverein Naturbad Pfannteich und das Pächterehepaar Selesitina und Waldemar Gloger haben für die Ferienzeit am Pfannteich in Hohenhameln einiges geplant, dazu sind Gäste herzlich willkommen.

Einen Frühschoppen mit den „Roten Sängern“ gibt es am Sonntag, 25. Juli, ab 11 Uhr. Am Sonntag, 1. August, findet ab 18 Uhr eine „Lange Nacht“ statt mit Wein, Musik, Gesang und Illumination. Ein Frühschoppen mit dem Männergesangverein steht am Sonntag, 8. August, ab 11 Uhr an. Am Montag, 16. August, wird ab 13 Uhr ist „Waterwalking“ mit der Generationenhilfe Börderegion angeboten. In großen Bällen können Kinder über den Pfannteich laufen. Ein Frühschoppen mit den Parforce-Horn-Bläsern und Anja Böttcher ist für Sonntag, 22. August, ab 11 Uhr geplant. Am Abend gibt es dann um 18 Uhr einen ökumenischen Sommergottesdienst am Pfannteich.

Die Mitgliederversammlung des Förderverein Pfannteich findet am Freitag, 27. August, um 18.30 Uhr am Pfannteich statt. Am Sonntag, 29. August, gibt es ab 15 Uhr Spiele und Party mit den Damenjungschützen aus Hohenhameln und Umgebung .

