Der Ernstfall ist da: Die schon länger in Osteuropa kursierende Afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg und damit in Deutschland angekommen. Auch im Peiner Land sorgt man sich nun. Doch die heimische Jägerschaft sieht sich gut vorbereitet: Krisenpläne sind geschmiedet, inklusive Bekämpfungsmöglichkeiten