400.000 Euro Wasserstoff-Förderung: Perspektive für das Kraftwerk Mehrum

Mehrum

Große Freude: Die Bewerbung der Region Südost-Niedersachsen hat sich beim Thema Wasserstoff gegen zahlreiche Mitbewerber erfolgreich durchgesetzt. Jetzt gibt es 400 000 Euro Bundesförderung, das bietet auch eine Perspektive für die Nachnutzung des Kraftwerks Mehrum. Dort könnte nach dem Rückbau grüner Wasserstoff produziert werden.

Der Peiner Bundestagsabgeordnete und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagt zu den positiven Nachrichten aus Berlin: „Ich habe die Bewerbung gerne unterstützt, da durch diesen Schritt in Richtung klimaneutraler Mobilität die Chance besteht, hochqualifizierte Arbeitsplätze in unserer Region zu schaffen. Die Infrastruktur und die bereits existierenden Wasserstoffprojekte vor Ort zeichnen die Region aus und bieten beste Voraussetzungen zum Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft, was nun mit Hilfe des Bundes umgesetzt werden wird.“

Produktion von grünem Wasserstoff

Die Förderung öffne große Chancen für das Kraftwerk Mehrum. „Im Konzept ist vorgesehen, dass der Standort eine zentrale Rolle bei der Produktion von grünem Wasserstoff spielen wird“, so Heil weiter. Die Hauptverwaltungsbeamten der Region hätten sich darauf verständigt, dass der Landkreis Helmstedt im Namen aller den Antrag, Wasserstoffkompetenzzentrum zu werden, stellte. Für die erste Phase der Konzeptentwicklung werde es nun eine Bundesförderung von rund 400 000 Euro geben.

Der Zusammenschluss aus zahlreichen Akteuren, Unternehmen und Gebietskörperschaften aus der Region Südost-Niedersachsen hatte sich beim sogenannten Hyexperts-Wettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur beworben. Aus dem Landkreis Peine sind das Kraftwerk Mehrum, die Stadtwerke Peine sowie die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) im Konsortium vertreten.

Am Samstag, 18. September, um 16 Uhr findet eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Mehrumer Sporthalle zur Zukunft des Kraftwerks statt. Daran teilnehmen werden Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, Hubertus Heil, Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier und Hohenhamelns Bürgermeisterkandidat Uwe Semper (alle SPD).

