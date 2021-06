Heil stimmt den SPD-Unterbezirk Peine auf den Wahlkampf ein 

Peine

 Neben diversen Wahlen und Berichten hat es beim Unterbezirksparteitag der SPD am Samstag im Peiner Forum eine Rede von Bundearbeitsminister Hubertus Heil zum bevorstehenden Wahlkampf und den damit verbundenen Herausforderungen gegeben.

Der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete kam direkt von einer ähnlichen Veranstaltung in Gifhorn angereist und brachte seine Tochter mit, die den Ausführungen aufmerksam lauschte. „Schön, euch mal wieder persönlich zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir gehen diese ganzen Videokonferenzen auf den Puffer“, begrüßte er launig die 37 Teilnehmer.

Von links: Anne Langeheine, Nadine Muthmann, Matthias Möhle, Hubertus Heil, Frank Hoffmann und Miriam Riedel-Kielhorn. Quelle: Nicole Laskowski

Seinen Themenreigen eröffnete Heil mit den Auswirkungen der Corona-Krise, die aus seiner Sicht wie ein Brennglas wirke und bereits vorhandene Missstände in den Fokus rücke. Als Beispiele führte er den Arbeitsschutz und damit den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern, aber auch die Zustände in der Fleischindustrie an. „Wichtigster Schwerpunkt unserer Politik ist aber, um jeden Arbeitsplatz und jeden Ausbildungsplatz zu kämpfen. Junge Menschen haben besonders unter der Corona-Krise gelitten. Wahlen hin oder her – wir müssen dafür sorgen, dass jeder und jede einen Ausbildungsplatz bekommt“, bekräftigte der Minister und verwies darauf, dass Arbeitslose und Empänger von Sozialleistungen zumeist keine Ausbildung hätten.

Wichtig sei ihm auch, die Leistungen derer zu würdigen, die während der Krise alles am Laufen hielten wie Mitarbeitende in der Lagerlogistik, im Einzelhandel und in der Pflege. Man kämpfe für eine anständige Bezahlung und Tariftreue. „Der Strukturwandel wäre aber auch ohne Corona da. Wir brauchen mit Blick auf die Stahl- und Automobilindustrie gute Zukunftskonzepte. Es müssen auch die sozialen Folgen der Entwicklung bedacht werden. Mobilität darf kein Luxusgut werden“, meinte Heil. In Bezug auf den Arbeitsmarkt sei er zuversichtlich. Die Arbeit werde nicht ausgehen, aber anders werden. Berufliche Weiterbildung und Umschulungen müssten künftig stärker gefördert werden. Man müsse Arbeitslosigkeit verhindern, bevor sie entstehe.

Die Teilnehmer der Versammlung des SPD-Unterbezirks Peine im Forum. Quelle: Nicole Laskowski

„Für diese Ideen müssen wir kämpfen und brauchen Mehrheiten, besonders auch bei den Kommunalwahlen. Diese gehen mit der Bundestagswahl Hand in Hand. Wir brauchen starke Vertreter in Hannover und Berlin. Wahlen sind immer ein Vertrauensvorschuss auf die kommenden Jahre. Vom Unterbezirksparteitag muss es das Signal geben, nach vorne zu gehen, Dinge anzupacken und umzusetzen“, schloss Heil und erntete reichlich Applaus.

Die Wahlergebnisse des SPD-Unterbezirksvorstandes: Vorsitzender: Matthias Möhle Stellvertreter: Miriam Riedel-Kielhorn und Frank Hoffmann Kassiererin: Anne Langeheine Schriftführerin: Nadine Muthmann und Projektleiter: Julius Schneider.

Von Nicole Laskowski