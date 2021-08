Gesprächskreis in Peine für pflegende Angehörige

Kreis Peine

Angehörige, die pflegebedürftige Menschen begleiten, betreuen und pflegen, brauchen ein offenes Ohr, tatkräftige Unterstützung und Austauschmöglichkeiten. Deshalb bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt in Peine einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. „Jeden ersten Mittwoch im Monat wird von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit angeboten, sich in einem vertraulichen Gesprächskreis zu aktuellen Themen der Pflege auszutauschen“, informiert Kreissprecherin Katja Schröder. Zum nächsten Gesprächskreis treffen sich Interessierte am Mittwoch, 1. September, in den Räumen im Winkel 31 in Peine.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl telefonisch bis zum 30. August unter (0 51 71) 4 01 91 00 erforderlich. „Die aktuellen Regeln der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind einzuhalten“, merkt die Kreissprecherin an.

Von Redaktion