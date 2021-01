Kreis Peine

Die 87-jährige Margarete Hey aus dem Pastor-Wilhelm-Meyer-Haus in Hohenhameln und die 89-jährige Marta Beck aus dem Seniorenzentrum am Pfarrgarten in Edemissen haben Dienstag eine Spritze in den Oberarm bekommen und trotzdem ein Lächeln im Gesicht gehabt. Sie sind die ersten Bewohner des Landkreises, die gegen Corona geimpft wurden.

Wunsch: Endlich wieder ohne Angst den Sohn umarmen

Die beiden Seniorinnen setzen große Hoffnung in den Impfstoff. „Am meisten freue ich mich darauf, dass mein Sohn nach Ende der Corona-Krise wieder ohne Termin und ohne Mundschutz zu mir kommen kann und dass wir uns wieder in die Arme nehmen können ohne Angst“, sagte Marta Beck. Margarete Hey betonte, dass sie sich auch während der Corona-Krise gut betreut und aufgehoben im Hohenhamelner Seniorenzentrum fühlt, doch nach Corona darf es gerne wieder noch geselliger werden: „Hoffentlich kann in diesem Jahr unser geliebtes Sommerfest wieder stattfinden“, sagte sie nach der Impfung.

Aufklärungsgespräche führen, Impfstoffe anmixen, Spritzen aufziehen und dann geht es los: Um 8.30 Uhr legte das mobile Impfteam des Landkreises um Allgemeinmediziner Dr. Klaus Dieter Radtke am Baumschulenweg in Edemissen los. „Darauf haben Bewohner und Personal sehnsüchtig gewartet. Wir waren erleichtert, aber auch sehr stolz, als erste Einrichtung dran zu sein“, erklärte Silke Weber, die Leiterin des Seniorenzentrums am Pfarrgarten. Der Tag sei zwar anstrengend für alle gewesen, doch weil er auch Hoffnung für eine sorgenfreiere Zeit gab, „haben alle freien Hände gerne mitgeholfen“, lobte Weber.

Mobile Impfteams des Landkreises haben am Dienstag mit den ersten Corona-Impfungen im Peiner Land begonnen. Das Foto zeigt die Impfung von Pflegekraft Cornelia Herzog im Seniorenzentrum am Pfarrgarten in Edemissen. Quelle: Seniorenzentrum am Pfarrgarten

Bei den Einwilligungen war Schnelligkeit gefragt

Von den 41 Bewohnern im Seniorenzentrum am Pfarrgarten wollten sich nur zwei nicht impfen lassen. „Wir haben durch Gespräche versucht, noch aufzuklären“, bedauerte die Einrichtungsleiterin. Etwas niedriger war die Quote bei den Mitarbeitern, 24 freuten sich auf eine Impfung. „Das entspricht rund 80 Prozent“, stellte die Einrichtungsleiterin fest, die jedoch auch ein dickes Lob an die Kolleginnen und Kollegen aussprach. Denn innerhalb von nur neun Tagen sei es gelungen, alle Einwilligungsbögen zu versenden, Rückfragen von Angehörigen oder Bewohnern zu beantworten und die Bögen wieder einzusammeln. „Die Deadline war für den 29. Dezember gesetzt. Das war schon sportlich“, sagte Weber.

Das mobile Impfteam um Dr. Klaus Dieter Radtke startete in Edemissen. Quelle: Seniorenzentrum am Pfarrgarten

Top-Quote: In Hohenhameln ließen sich alle Bewohner impfen

Im Hohenhamelner Pastor-Wilhelm-Meyer-Haus ließen sich sogar alle 66 Bewohner impfen. „Nach der langen Ungewissheit in den vergangenen Monaten: wann, wer und wie geimpft wird, sind wir erleichtert, dass es nun endlich los gegangen ist und auch stolz, dass unsere Einrichtung zu den ersten im Landkreis gehört, die vom Impfteam besucht wurde“, sagte Geschäftsführerin Mandy van der Wolk.

Früh am Morgen starteten das DRK und der ASB Peine mit ihren Mitarbeitern, um die Impfungen zu unterstützen. Quelle: DRK Bereitschaftsdienst

Ebenfalls gegen 8.30 Uhr war das Impfteam um Dr. Fares Kano in Hohenhameln gestartet. Der Ablauf sei gut gewesen, lobte die Geschäftsführerin – auch „Dank der guten Vorbereitung unserer Heimleitung“. Heide Kassing ging mit gutem Beispiel voran und ließ sich auch als erste Mitarbeiterin des Pastor-Wilhelm-Meyer-Hauses impfen. Die 100-Prozent-Quote bei den Bewohnern gelang bei den Mitarbeiter zwar nicht. „Aber auch der Großteil der Mitarbeiter hat sich impfen lassen oder wird sich Mittwoch impfen lassen“, verriet van der Wolk. Bei manchen Kollegen seien zwar auch Ängste vorhanden gewesen, doch der Arzt Dr. Kano habe sie durch ein gutes Beratungsgespräch schnell abbauen können.

Landkreis zufrieden mit dem Impfstart

Auch der Landkreis Peine zog nach dem ersten Impftag durch zwei mobile Teams ein zufriedenes Fazit: „Der Impfstart ist gut verlaufen. Schon bis zum Mittag konnten 98 Personen geimpft werden. Geplant sind in dieser Woche Impfungen in insgesamt acht Einrichtungen“, sagte Erster Kreisrat Henning Heiß als Leiter des Krisenstabes. Weitere Altenpflegeheime sollen folgen. Am Montag hatte der Landkreis rund 1000 Impfdosen erhalten, die zunächst für Seniorenheime genutzt werden. „Wann im Impfzentrum direkt erste Personen geimpft werden können, hängt von der Lieferung des weiteren Impfstoffes ab“, merkte Kreissprecherin Katja Schröder an.

Von Christian Meyer