Fluthilfe: Peiner THW-Sprecher leitet Kommunikation in Bonn

Peine/Bonn

Wichtige Arbeit bei der Katastrophenhilfe: Der Ortsverband Peine des Technischen Hilfswerks (THW) hat für eine Woche den Fachberater und Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, Wolf Becker, in den Leitungs- und Koordinierungsstab der THW-Leitung nach Bonn beordert, um mit drei weiteren ehrenamtlichen THW-Spezialisten die Koordination der weltweiten Öffentlichkeitsarbeit zu leiten.

Becker sagt der PAZ: „Das war eine große Aufgabe, dich gerne angenommen habe. Das deutsche THW hat mich angefragt und ich war natürlich sofort bereit, mitzumachen.“ Rund um die Uhr habe man in Bonn die weltweiten Medien mit 25 THW-Mitarbeiten über den Einsatz bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz informiert. Aber auch die Feuerbekämpfungs-Einsätze auf der griechischen Halbinsel Peloponnes und das schwere Beben in Haiti hätten im Vordergrund gestanden. „Durch die Berichte der THW-Mediengruppen hatte man immer ein Ohr am Ort des Geschehens“, so Becker. Der 64-jährige Experte ist jetzt wieder in Peine, kann sich aber weitere Einsätze in Bonn vorstellen.

Von der Schaufel bis zum Bagger

Seit rund vier Wochen sind viele Helferinnen und Helfer in den Regionen, die durch die Unwetterkatastrophe, die der Starkregen durch das Sturmtief „Bernd“ im Süden und Westen Deutschlands ausgelöst hat, unterwegs. Aktuell sind rund 2700 ausgebildete ehrenamtliche Kräfte des THW in den Bereitstellungsraum Nürburgring ausgerückt, um von hier aus in die betroffenen Gebiete zu fahren. Mit unterschiedlichem Equipment, von der Schaufel bis zum Bagger, mit Pumpen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen, nahezu alle Fachgruppen, die das THW zu bieten hat, sind dort eingesetzt. Auch Peiner Helfer sollen nach Anforderung durch den THW Landesverband Bremen-Niedersachsen in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz ausrücken. Sie sollen im Camp auf dem Nürburgring bei der Koordinierung und Verteilung der Einheiten im Schadensgebiet unterstützen.

Becker ist sich sicher: „Das Ende des Einsatzgeschehens ist nicht absehbar, es wird voraussichtlich noch viele Wochen andauern. Kurz nach dem Wetterphänomen haben alle THW-Landesverbände Einheiten in die Krisenregion geschickt, viele der etwa 80 000 Helfer sind bereits mehrfach immer wieder nach kurzen Erholungspausen und nach Anforderung durch die Leitungsstäbe in das Katastrophengebiet ausgerückt.“

Von Thomas Kröger