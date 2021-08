Fluthilfe: Feuerwehren im Landkreis Peine sammeln 10.000 Euro

Kreis Peine

Unzählige Feuerwehrleute haben tagelang unermüdlich gegen die Wassermassen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gekämpft. Bis heute sind sie noch damit beschäftigt, die Folgen zu beseitigen und den Menschen vor Ort zu helfen.

„Für uns war sofort klar, dass wir die Kameraden in den Katastrophengebieten unterstützen müssen. Wir waren zwar nicht mit Feuerwehrleuten aus dem Peiner Land vor Ort, haben aber immer wieder von den schlimmen Verwüstungen gehört“, berichtet Peines Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst.

So richtete er für die Kreisfeuerwehren ein extra Spendenkonto ein und informierte die Gemeindebrandmeister darüber. Diese wiederum gaben die Info an die heimischen Ortswehren weiter. Fleißig sammelten die Kameraden Spenden und brachten so eine riesige Summe auf.

„Ich bin unglaublich stolz und überrascht, dass 10 000 Euro zusammengekommen sind. Es wussten ja nur Feuerwehrleute von unserer Aktion, und es gab ja auch noch so viele andere Spendenaufrufe. Nun spenden wir 5000 Euro an den Fonds für betroffene Feuerwehrangehörige des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz, und die gleiche Summe geht an den Solidaritätsfonds der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen“, erklärt Ernst.

Von Nicole Laskowski