Gemeinde Edemissen

Der Punktsieg geht heute überraschend ganz knapp an die Schafe: 27 zu 24 heißt es nach rund 30 gemütlichen Rad-Kilometern durch die Gemeinde Edemissen. Für den Seriensieger bleibt diesmal ausnahmsweise nur Platz zwei: die Pferde. Tierisch was los hier! Sieben Rehe hüpften über die Felder oder knabberten an zarten Pflänzchen, zwei Alpakas guckten um die Ecke, zwei Austernfischer trillerten quiekend im Flug, ein Specht hämmerte in die Eiche, und ein Graureiher stakste auf der Wiese. Tiere beobachten, frische Luft atmen, Natur genießen und spannende Geschichte entdecken: Steigen Sie in den Sattel und kommen Sie mit auf PAZ-Oster-Rätsel-Tour durch den Nordkreis. Es geht um Ölfieber, Salz und süße Tiere.

Kleine Pause am Schwarzwasser bei Klein Eddesse. Die Oster-Radtour von PAZ-Redakteur Christian Meyer ist rund 30 Kilometer lang. Quelle: Christian Meyer

Start ist an einem Schmuckstück: dem Zehntspeicher in Edemissen, Fachwerkkunst vom Allerfeinsten. Über den Eichenweg radeln wir am Rathaus vorbei in Richtung Oelheim. Wir suchen keine Ostereier, sondern schwarzes Gold. Der Ort boomte, als 1881 nach einer Bohrung Öl über die Spitze des Bohrturms schoss. Mehr als 100 Firmen wollten in der Blütezeit bis 1883 in Oelheim Geschäfte machen, in dem kleinen Ort war etwas zu spüren, was wohl der Goldgräberstimmung glich.

1. Rätselfrage: Wie viele Erdölbohrungen gab es in etwa bei Oelheim?

Wer auf dem Rokusweg am DRK-Seniorenzentrum und dem Naturfreundehaus vorbei radelt, kann in Oelheims Erdölgeschichte eintauchen und unsere erste Rätselfrage beantworten. Ein großes Holzgestell zeigt die Ausmaße eines Bohrturms, mehrere Info-Tafeln erklären, was hier in „Neu Pennsylvanien“ einst passierte.

Das soll kein Indianer-Tipi werden, das Holzgestell zeigt die Ausmaße eines früheren Öl-Bohrturms bei Oelheim. Quelle: Christian Meyer

2. Rätselfrage: Wie viele farbige Kunst-Räder sind am Kalischacht zu sehen?

Wir folgen dem idyllischen Weg in Richtung Klein Oedesse, am Ende biegen wir links auf den Radweg ab und nehmen den zweiten kleinen Stichweg im Ort links. Absteigen, bitte, es lohnt sich. Am Tor vorbei geht es auf den Spielplatz und damit direkt in Klein Oedesses Bergbaugeschichte. Wer zu Fuß dem Trampelpfad und dem Hinweisschild „Salzberg“ folgt, kann zunächst jedoch Kunst bestaunen, die zur Radtour passt und unsere zweite Rätselfrage beantworten.

Versteckte Kunst: Auf dem Weg zum Biotop in Klein Oedesse lassen sich bunt bemalte Fahrräder entdecken. Quelle: Christian Meyer

Dahinter taucht ein Biotop auf, in dem sogar Nordseetypisches wächst, Strandhafer und Queller. Auch Salzsteine lassen sich an der ehemaligen Abraumhalde noch finden. Kalisalz wurde in Klein Oedesse bis 1936 abgebaut. Bis 905 Meter in die Tiefe ging es.

Das glitzert schön in der Sonne: Ein Salzstein am ehemaligen Kali-Schacht in Klein Oedesse. Quelle: Christian Meyer

Die Kamerunschafe von Heiko Dieterich grasen in Klein Oedesse aber über Tage. Am Gitter der Wiese an der Ortsdurchfahrt hat er ein launiges Schild angebracht: „Mäharbeiten“. Sieben Muttertiere, ein Bock und fünf Lämmer hält er. „Ab zehn Tieren etwa spricht man von einer Herde, und eine Herde wollte ich dann doch schon haben“, sagt er. Seine Tiere sehen gerade so zottelig aus, wie die Peiner, die im Corona-Lockdown nicht zum Frisör konnten: Die Schafe stoßen im Frühjahr ihre Unterwolle ab, die sie im Winter schön warm hält. Ostern verbinden wir auch mit der Geburt von Lämmern, weil sie oft im März zur Welt kommen. Bei Kamerunschafen ist das etwas anders, verrät Dieterich. Sie können theoretisch das ganze Jahr über Lämmer bekommen, in Klein Oedesse war es auch schon mal Silvester so weit.

3. Rätselfrage: Wie lang ist die Landebahn des Eddesser Flughafens?

Auf zum nächsten Knaller der Radtour! Auf dem Radweg fahren wir in Richtung Abbensen, hinter der Ortschaft Klein Oedesse überqueren wir die Landstraße, um auf den ersten Feldweg zu biegen, der uns nach Klein Eddesse führt. Bauern pflügen ihre Felder, dadurch duftet es nach salziger Nordsee-Luft, die Folien der Frühkartoffeln funkeln im Sonnenlicht. Am kleinen Hof an der Kreuzung biegen wir rechts ab und überqueren das Schwarzwasser, das gar nicht schwarz sondern klar ist. Am nächsten Abzweig halten wir uns links und biegen auf die Lerchenfeldstraße zum nächsten Ziel: den Licht-Masten des Eddesser Flughafens, der seit 2010 im Dornröschenschlaf schlummert. Von hier sind die Landebahn und die Flugzeughallen noch gut zu sehen. Doch wie lang ist die Start- und Landebahn? Schätzen Sie mal.

Im Dornröschenschlaf: Der Eddesser Flugplatz. Im Hintergrund ist die Start- und Landebahn zu sehen. Quelle: Christian Meyer

4. Rätselfrage: Wann wird in diesem Jahr das Wehnser Kartoffelfest gefeiert?

Wir folgen der Straße und fahren auf dem Radweg und der Straße „Auf der Masch“ nach Eddesse. Kopfsteinpflaster, Fachwerk, alter Baumbestand – herrlich. Wir folgen den Radschildern Richtung Wehnsen und biegen noch im Ort rechts in die Straße „Zum Zuschlag“ ein. Die zweite Abbiegemöglichkeit nach links nehmen wir und schlängeln uns durch die Felder und fahren ein kleines letztes Stück auf der Hauptstraße in Richtung Wehnsen. Herzlich willkommen in Peines Puffer-Hochburg, einem Bauerndorf-Schätzchen!

Klein, aber fein: Die Kapelle in Wehnsen. Quelle: Christian Meyer (Archiv)

Kurz hinterm Ortseingang biegen wir rechts in die Straße „Vor dem Felde“ und sind der Lösung der vierten Rätselfrage ganz nah. Tipp, nicht nur auf die Straße gucken. Es empfiehlt sich beim ersten Abzweig links weiterzufahren, dann rechts in die Straße „Unter den Eichen“ zu biegen und einen Blick auf die schnuckelige Dorfkapelle und die schmucken Fachwerkhäuser zu werfen. Weiter geht es am Wehnser Wasserwerk vorbei in Richtung Wehnser See.

5. Rätselfrage: Wie alt ist das älteste Zweiständerhaus des Landkreises?

Wir folgen den Radweg-Hinweisen und fahren in Richtung Plockhorst. Der alte Dorfkern mit seinen Höfen ist wunderhübsch, ihn erreichen wir, indem wir gleich an der Ortseinfahrt rechts in die Dorfstraße einbiegen.

In Plockhorst lassen sich grasende Schafe und tolle Fachwerk-Höfe bestaunen. Quelle: Christian Meyer

Immer den Radweg-Hinweisen entlang kommen wir zu den Angelseen vor Eickenrode. In Eickenrode empfiehlt sich an der Ortsdurchfahrt ein Stopp am Zweiständerhaus am Alten Postweg 17. Es ist das älteste dieser Art im Landkreis Peine – und manchmal stehen davor sogar ein paar Alpakas.

Ein Gebäude-Denkmal und ein besonderer Parkplatz lassen sich in Eickenrode entdecken. Quelle: Christian Meyer

6. Rätselfrage: Wie viele Bahnen hat Edemissens Golfanlage?

Endspurt: Auf der Straße Richtung Ankensen ist es wieder zu hören, das Vogelgezwitscher im Frühling, das zum Grundklang der Gemeinde gehört. In Ankensen direkt gehört dagegen auch Hufgeklapper zum Grundklang. Der große Reiterhof liegt direkt neben dem Rittergut.

Der Eingang des Ritterguts in Ankensen. Quelle: Christian Meyer

Nach Edemissen ist es jetzt nicht mehr weit. Nach circa 1,3 Kilometern kommt rechts ein Abzweig, der zum Golfplatz führt. Klack! Plong! Seit 1993 wird hier abgeschlagen und eingelocht, doch wie viele Bahnen hat die Hauptanlage? Diese Antwort lässt sich entweder am Clubhaus finden oder am Ende dieses Textes.

Der Golfplatz in Edemissen wurde 1993 eröffnet. Quelle: Christian Meyer

Die Lösungen:

1. Nahezu 600 Bohrungen waren es.

2. Fünf Räder sind es.

3. 900 Meter lang war die Stadt- und Landebahn.

4. Am 25. und 26. September soll das Kartoffelfest in Wehnsen steigen – die Organisatoren hoffen, dass es Corona möglich macht.

5. Das Zweiständerhaus in Eickenrode wurde 1610 errichtet.

6. Der Hauptplatz hat 18 Bahnen.

Von Christian Meyer