Zum Feierabend freut sich Oedesses Weihnachtsmann auf Weißwurst

Edemissen

Wenn es geschneit hat, suchen Kinder ja gerne nach Fußabdrücken vom Weihnachtsmann im Schnee. Rund um Edemissen könnten sie welche in Schuhgröße 47 finden. Seit mehr als zehn Jahren überrascht der Oedesser Tobias Sturm als verkleideter Weihnachtsmann Kinder und Familien am Heiligen Abend. Durch den Schornstein kommt der 41-Jährige aber aus gutem Grund lieber nicht. 2,01 Meter groß, circa 130 Kilo schwer – wo der Oedesser Weihnachtsmann auch auftritt hinterlässt er mächtig Eindruck.

Einsatz-Rekord am Heiligen Abend

„Ich glaube wegen meiner Statue bin ich auch überhaupt erst zum Weihnachtsmann geworden“, sagt Tobias Sturm. Die befreundete Familie Spickschen hatte ihre Kinder am Heiligen Abend mit einem Weihnachtsmann überraschen wollen – und dachte sofort nicht an irgendeinen, sondern an die Zwei-Meter-Variante. Seitdem ist Tobias Sturm auf den Geschmack gekommen. Und weil der 41-Jährige ein herzensguter Mensch ist, der schlecht Nein sagen kann, hat er am Heiligen Abend gut zu tun. 14 Einsätze sind es in diesem Jahr. „So viele hatte ich noch nie. Ja, das ist auch etwas Stress, aber es macht mir vor allem richtig Spaß. Wenn ich die leuchtenden Kinder-Augen bei der Bescherung sehe, geht mir das Herz auf, auch, weil ich keine eigenen Kinder habe“, sagt der Oedesser.

Ein guter Weihnachtsmann ist gut vorbereitet

Für einen Weihnachtsmann, der seinen Job gut machen will, sei die Vorbereitung das A und O. Deshalb plant Tobias Sturm nicht nur die Route optimal, sondern notiert sich im Vorfeld wichtige Infos über die Kinder, die er beschenken soll. Sein großes Kladde-Buch hat er immer dabei. Zum Start seiner Tour am Freitag in Oelheim lobte er den kleinen Elias (3) zum Beispiel dafür, dass er schon fleißig beim Rasenmähen hilft, so schön singen und inzwischen auch ganz alleine auf die Toilette gehen kann. Der Weihnachtsmann weiß alles – das hinterlässt natürlich Eindruck. Tobias Sturm stellt immer wieder erfreut fest, wie sein Besuch die Phantasie der Kinder anregt.

Gewappnet sein muss der Oedesser aber auch auf die herrlichsten und niedlichsten Kinder-Fragen. „In der Regel sind die Kleinen meist schüchtern, aber es gibt auch ganz aufgeweckte“, sagt er. Die haken dann zum Beispiel nach, wo denn sein Schlitten sei und ob er auch fliegen könne. Nur einmal sei seine Tarnung aufgeflogen. Das lag allerdings nicht daran, dass er seine Bundeswehr-Stiefel zum Kostüm trägt. Die Augen, die Größe, der Gang: „Mein Patenkind hat mich sofort erkannt.“ „Das ist doch Ritchie“, rief es.

Dieser Weihnachtsmann wünscht sich den HSV-Aufstieg

„Ritchie“ – unter diesem Spitznamen ist Tobias Sturm in der ganzen Gemeinde Edemissen bekannt. Er engagiert sich ehrenamtlich als Fußball-Schiedsrichter und Vorsitzender des Edemisser Bürgercorps, war schon Leiter der Fußball-Abteilung des TSV Edemissen. Und in Edemissen hat der Weihnachtsmann sogar etwas mit Kanzler Olaf Scholz gemeinsam – sie sind beide in der SPD.

Wie die Familien den Freundschaftsdienst des Weihnachtsmanns belohnen wollen, „kann jeder selber entscheiden. Jeder gibt das, was er möchte“, erläutert der Oedesser. Eine Pause beim Bierchen machen – das liegt Heilig Abend aber eher nicht drin, er steuert schließlich keine Rentiere sondern einen VW-Bus. Gegen 19 Uhr fiebert dann aber auch der Oedesser Weihnachtsmann seinem Feierabend entgegen. „Dann gehe ich mit meiner Partnerin zusammen zu meiner Oma und freue mich auf schlesische Weißwürste“, verrät Sturm. Das ist für ihn der perfekte Heilig Abend.

Doch was steht eigentlich auf dem Wunschzettel des Weihnachtsmanns? Im Falle von Tobias Sturm ist es der Aufstieg des HSV, er ist schließlich leidenschaftlicher und auch leidgeplagter Fan des Hamburger Fußball-Zweitligisten.

Von Christian Meyer