Zimmer steht in Flammen: Feuerwehreinsatz in Plockhorst

Plockhorst

Zu einem Brand in Plockhorst sind mehrere Feuerwehren der Gemeinde Edemissen am Mittwochnachmittag ausgerückt: Das Zimmer eines Einfamilienhauses stand in Flammen.

Der Alarm ging um 15.57 Uhr ein. Bereits bei der Anfahrt konnten die Kräfte der Feuerwehr den aufsteigenden Rauch sehen. Am Einsatzort angekommen, nahm ein Trupp unter Atemschutz den Löschangriff vor. So konnte das Feuer schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Räume verhindert werden.

Das betroffene Zimmer allerdings brannte komplett aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Plockhorst, Oelerse und Eddesse. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und der Rettungsdienst.

Von Dennis Nobbe