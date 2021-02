In Edemissen wurde vor Kurzem ein Wolf gesichtet. Er lief auch an der Pferdeweide von Tierhalterin Wiebke Wendorff vorbei – die an Pferdebesitzer appelliert, wolfssichere Zäune zu bauen. Jagdpächter Ulrich Schulze hält den vorgeschlagenen Zaun für wertlos – und schlägt eine Bejagung vor.