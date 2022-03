Wipshausen: Unbekannte entsorgen illegal 15 Kubikmeter Müll

Wipshausen

Eine große Menge Renovierungsmüll haben zwei bislang unbekannte Männer am Dienstag zwischen 12.55 und 13.10 Uhr in einem Waldstück bei Wipshausen illegal entsorgt. Eine Zeugin habe in diesem Zeitraum einen gelben Transporter, ähnlich einem Mercedes Sprinter, im Waldstück zwischen dem Heidkrugsweg und der B214 stehen sehen, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Mittwoch. Am Wagen hielten sich zwei Männer auf, die durch die Flügeltüren am Heck den Müll ausgeladen haben sollen.

15 Kubikmeter Müll hinterlassen

Vor Ort stellten Polizisten aus Edemissen fest, dass insgesamt rund 15 Kubikmeter Müll hinterlassen worden sind. Dabei handelt es sich um Bauschutt in Form von Holzbrettern und Latten sowie um zahlreiche Müllsäcke voll mit Dämmmaterial. Hinweise zu den beiden Männern, dem auffälligen Transporter oder sonstigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Edemissen unter (0 51 76) 97 64 80 entgegen.

Von Jan Tiemann