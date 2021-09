Wehnsen

Das Daumendrücken der Kartoffelmarkt-Fans hat nicht geholfen: Wegen der Corona-Krise muss die beliebte Veranstaltung, die den kleinen Nordkreis-Ort Wehnsen landesweit bekannt gemacht hat, zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Keine Puffer, keine Kartoffelsuppe, keine handgemachten Herbst-Gestecke oder Kutsch-Fahrten durch das hübsche Bauerndorf. Die Auflagen wären nur mit großem Aufwand zu wuppen gewesen. „Vor allem die Abstandsregeln können wir nicht garantieren. Die Schlangen vorm Pufferstand waren ja ohnehin schon so lang. Wenn wir jetzt noch Abstandsmarkierungen hätten aufbringen müssen, hätte die Schlange bis nach Edemissen gereicht“, stellte Lutz Heuer fest.

Für diese Kartoffelpuffer standen die Besucher gerne an. Quelle: Isabell Massel/Archiv

Auch Hobby-Künstler hatten auf Comeback gehofft

Der Geschäftsführer bittet mit der Vermarktungsgesellschaft Hoorn’s Hof um mehrere Wehnser Landwirte normalerweise immer am letzten September-Wochenende zum Kartoffelfest. Die Organisation ist schon eine Mammut-Aufgabe. „Im Frühjahr fangen die Planungen an. Gegen Weihnachten kriegen wir schon die ersten Briefe mit Anfragen von Ausstellern“, verdeutlicht Heuer. Auch die Hobby-Künstler hatten lange gehofft, in Wehnsen wieder ihre Produkte anbieten zu können, rund 100 Aussteller waren es zuletzt. „Keine Frage, für die Besucher und Aussteller ist die Absage schade“, stellt Heuer fest.

Doch Aufwand und Ertrag würden aufgrund der Corona-Auflagen in keinem Verhältnis stehen. Allein mit rund 40 Helfern packt das Hoorn’s-Hof-Team an den Veranstaltungstagen an und weist unter anderem die vielen Autos auf die zu Parkplätzen umfunktionierten Felder ein. „Mit fünf Euro Eintritt könnten wir vielleicht etwas bewerkstelligen, aber das wollen wir nicht. Die Leute sollen nach Wehnsen kommen und sich wohl fühlen – das ist unser Ziel“, betont Heuer.

Einkellerungswochenende als Ersatz am 25. und 26. September

So ganz sang- und klanglos will die örtliche Erzeugergemeinschaft aber auch in diesem Jahr nicht über den Termin hinweggehen und bietet als Alternative zum Kartoffelmarkt ein sogenanntes „Einkellerungswochenende“ an. Das heißt: Am Samstag, 25. und Sonntag, 26. September, können Interessierte jeweils von 10 bis 17 Uhr eine große Vielzahl an in der Region geernteten Kartoffeln verschiedener Sorten direkt auf dem Hof an Hackes Kartoffelscheune (Vor dem Felde) kaufen. Zur Wahl stehen zum Beispiel festkochende Sorten wie Belana, Linda und Allians. Zu den Bestsellern zählen außerdem die rotschalige, vorwiegend festkochende Sorte Laura und die mehlig kochenden Sorten Lilly und Afra. Auch der Hofladen von „Hoorn’s Hof“ wird geöffnet haben.

„Der Puffer ist das Zugpferd“

Christa Hacke Quelle: Sylvia Knapek-Wodausch

Und damit die Puffer-Fans trotz der erneuten Absage nicht auf knusprige Reibekuchen verzichten müssen, verrät eine Kartoffelmarkt-Koryphäe den PAZ-Lesern das Wehnser Puffer-Rezept. Die langjährige Vorsitzende der Wehnser Landfrauen, Christa Hacke, ist seit Beginn vor mehr als 30 Jahren dabei. „Mit mehr als 20 Frauen haben wir Kartoffeln geschält und Puffer gebacken. Das war für uns ein Stress sondergleichen. Rund um die Kartoffelmarkt-Tage habe ich manchmal fünf Kilo abgenommen“, verrät die 85-Jährige. Doch ein Wehnser Kartoffelmarkt ohne Puffer – undenkbar. „Der Puffer ist das Zugpferd“, betont sie. Mitunter hätten Liebhaber sogar Fünf-Liter-Eimer mit Teig bestellt, um ihn auch zu Hause backen zu können. Und so geht’s:

Das Kartoffel-Puffer-Rezept für 4 Personen

Zutaten:

2 Kilo festkochende Kartoffeln: „Wir nehmen gerne Belana“, sagt Christa Hacke. Mit festkochenden Kartoffeln bleiben die Puffer besser in Form.

1 große Zwiebel

2 Eier

2 bis 3 Esslöffel Haferflocken: „Sie sind das Geheimnis, warum unsere Puffer schön knusprig werden“, verrät die Wehnser Puffer-Expertin. Auch Paniermehl werde manchmal genutzt, doch in Wehnsen schwört man auf Haferflocken.

Salz nach Geschmack: „Manche nehmen noch Pfeffer und Muskatnuss, uns reicht Salz“, erläutert Christa Hacke.

Öl zum Braten

Zubereitung:

Sobald die Kartoffeln und Zwiebeln geschält sind, werden sie fein gerieben, am besten per elektrischer Unterstützung durch eine Küchenmaschine, doch es geht auch mit der Küchenreibe. „Das ist aber aufwändig“, weiß Christa Hacke. Danach den Teig mit Eiern, Salz und Haferflocken vermengen. Ordentlich Öl in eine Pfanne geben und erhitzen. „Es muss ordentlich heiß sein“, betont Christa Hacke. Dann mit einer kleinen Kelle drei bis vier Portionen vom Teig in der Pfanne verteilen. „Nicht zu dick, etwas platt drücken“, rät die Wehnserin. Dann werden die Puffer gebraten, bis die Ränder schön goldbraun sind, anschließend wenden und fertig backen. „Vorm Wenden die Pfanne etwas schütteln, dann lösen sich die Puffer von selbst“, rät die Expertin, die übrigens immer noch gerne Selber Puffer ist. „Es schmeckt immer wunderbar.“

Von Christian Meyer