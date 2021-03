Wehnsen

Es wird gebaut am Wasserwerk Wehnsen: Die sogenannten Reinwasserkammern sind derzeit eingerüstet und erste Module der Dacheinfassung bereits abgebaut. „Nach über 30 Jahren Dauerbetrieb decken wir die Flachdächer des Reinwas­ser­kammersystems nun vorsorglich neu“, sagt Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasser­verbands Peine. Parallel werden die Messtechnik, sowie die Be- und Entlüftung des Kammersystems auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Rund 450 000 Euro investiert der Verband in dieses Infrastruktur­projekt in Wehnsen, die der langfristigen Versorgungssicherheit dient.

Neues Dach, neue Technik und gründliche Reinigung

In den beiden Betonkammern, die jeweils einen Durchmesser von 16 Metern haben, wird das fertig produzierte Trinkwasser zwischengelagert, bevor es über das Leitungsnetz die Ortschaften und damit die Haushalte erreicht. Bis zu zwei Millionen Liter des Lebensmittels werden hier direkt am Wasserwerk für die Region bereitgehalten, jede Kammer kann bis zu eine Million Liter Wasser fassen. Diese Kammern sind ein sensibler Bereich.

„Wir überprüfen regelmäßig den Bauzustand, um Verunreinigungen des Wassers auch an dieser Stelle zu vermeiden“, so Ingenieur Wittemann. Nun sei der richtige Zeitpunkt, diesen Gebäudeteil in Wehnsen zu erneuern, sowohl in der Bausubstanz des Dachs wie auch in der begleitenden Technik des Kammersystems, damit die Anlage auch für die nächsten Jahrzehnte gut gerüstet sei.

Kalte Jahreszeit ist idealer Zeitpunkt für Baustelle

Erfahrene Fachfirmen führen die Tätigkeiten aus, die im laufenden Betrieb des Wasserwerks erfolgen. Bis Ende April soll die Baustelle abgeschlossen sein. „Sie wurde extra in die kältere Jahreszeit gelegt, in der es noch keine wetterbedingten Spitzenverbräuche gibt.“ So könne der Wasserverband dieses Erneuerungsprojekt, bei der zeitweilig jeweils eine Kammer außer Betrieb gehen muss, auch im laufenden Wasserwerksbetrieb ausführen.

Michael Wittemann, technischer Leiter beim Wasserverband Peine. Quelle: Wasserverband

Die Zeit, in der jeweils eine der Kammern außer Betrieb gesetzt ist, werde zudem genutzt, um den Innenraum vorsorglich zu reinigen, bevor der Speicher wieder in Betrieb genommen wird. Die Bauphase werde zudem auch zur Erneuerung der Blitzschutzanlage sowie einiger Entwässerungsleitungen genutzt.

Zur Galerie Die beiden Wasserkammern im Wasserwerk Wehnse erhalten ein neues Dach und die neueste Technik.

Versorgung auch in der Bauphase gesichert

Das Team des Betriebs Trinkwasser begleite den Umbau eng und habe auch während dieser Baumaßnahme in Wehnsen die Versorgungssicherheit im sogenannten nördlichen Versorgungsgebiet, zu dem auch Peine gehört, stets im Blick. „Sie steuern die Aufbereitung in Wehnsen entsprechend so, dass wir selbst im Einkammer-Betrieb während der Bauarbeiten Einschränkungen für die Verbraucher vermeiden können“, betont Wittemann. Die beiden Wasserwerke im nördlichen Versorgungsgebiet würden stets im Verbund betrieben. „Sollte in Wehnsen einmal weniger Wasser ins Netz eingespeist werden können, wird das Schwesterwasserwerk bei Hänigsen diese Menge ausgleichen“, so der Technische Leiter.

Zum Hintergrund: Große Besorgnis hatte es im Oktober 2020 in Peine und Telgte gegeben. Das Leitungswasser in den beiden Ortschaften war durch Mikrobakterien verunreinigt. Nur abgekochtes Wasser durfte damals für einige Tage getrunken werden. Die Verunreinigung mit Enterokokken war bei Untersuchungen im Labor festgestellt worden – wie genau die Bakterien ins Wasser gelangen konnten, blieb unklar.

