Wirtschaftlich zu arbeiten ist die eine Sache, im Gesundheitssektor auf Gewinne aus zu sein eine ganz andere – deshalb hat der Rettungsdienst Daetz seine Geschäftsform geändert. Außerdem will das Unternehmen seine soziale Verantwortung noch in einem ganz aktuellen Bereich wahrnehmen: Es betreibt ab Freitag in Edemissen ein Schnelltestzentrum.